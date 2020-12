Kései lehet a fellépés az oltásellenesekkel szemben

Több százezres követőtáborral rendelkező, oltásellenes Facebook-oldalakat kapcsolt le a közelmúltban a közösségi oldal: a The HighWire nevű online showműsor ellen azért léptek fel, mert műsorvezetője, Del BigTree relativizálta a koronavírus-járvány súlyosságát, míg Larry Cook privát csoportja, a Stop Mandatory Vaccination a QAnon összeesküvés-elméleteinek terjesztése miatt tűnt el.

Szakemberek szerint ugyanakkor hiába törlik a nagy követőszámú oldalakat, mivel az azokat üzemeltetők már készülnek arra, hogy alternatív platformokon végezzék tovább tevékenységüket. Cook például a lekapcsolást megelőzően már tizenegy ilyen elérési lehetőséget promotált rendszeresen követőinek, hogy azok tudják, hova kell fordulniuk, amennyiben eltűnne csoportja, olvasható az NBC cikkében. Igaz, sokszor ez nem feltétlenül jelenti a "hívek" sikeres átvezetését az új oldalakra, amelyeket sokan nem is tudnak használni.

Győzelem vagy vereség?

Siker lenne akkor az oltásellenes propaganda fő szószólóinak eltüntetése a webről, vagy váratlan kudarc? Nehéz megítélni, mivel a dezinformációt kutatók és az oltásokat támogatók évek óta várták már, hogy a Facebook megtegye ezt, ugyanakkor az ellenpropaganda terjesztőinek öröksége tovább él. Egy friss kutatás szerint a koronavírus elleni oltásban való bizodalmat a kisebb, jól becsatornázott, az oltásellenes tartalmak felé csak a közelmúltban fordult Facebook-oldalak tudják a leghatékonyabban aláásni.

“Amit a koronavírus kapcsán tapasztaltunk, benne volt a levegőben már 2019 vége óta" - nyilatkozta Neil Johnson, a George Washington Egyetem internetes extremizmust kutató szakembere.

Nem bíznak az oltásban elegen

Egészségügyi szakemberek szerint kulcsfontosságú a koronavírus elleni oltással magas átoltottságot elérni: pontos adat erre nem létezik, de hatvan százalék körüli átoltottság már megfelelő lehet. Ez a szintű elfogadottság ugyanakkor nincsen meg Amerikában sem és hazánkban sem. A Euronews november közepi felmérése szerint a magyarok mindössze 17 százaléka adatná be biztosan magának az oltást, 36 százalék még nem döntött, 47 százalék pedig biztosan nem kér belőle.

Neil Johnson nyáron a Nature-ben közölt kutatótársaival közös cikket arról, hogy ennek a gyenge eredménynek a hátterében az oltásellenesség áll.

"Ez a tábor úgy nő, mint egy tumor"

- fogalmaz Johnson.

Megállapításaik szerint bár az oltásellenes csoportok taglétszáma kisebb, mint az oltáspártiaké, kommunikációjuk meggyőzőbb, érzelmesebb, sokszínűbb és ügyesebben terjesztik tanaikat a csoportokon kívül. Iskolai szülőközösségek, állatbarátok társulásai, jógázók vagy gasztrománok Facebook-csoportjai mind egyre többet kapcsolódnak oltásellenes tartalmakhoz.

A sztorik tovább élnek

A londoni Center for Countering Digital Hate nonprofit szervezet szerint a tavalyi év óta az oltásellenes csoportok nyolcmilliós követőtáborral gazdagodtak és elárasztották koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos összeesküvés-elméletekkel a Facebookot, az Instagramot és egyéb platformokat is. A kormányellenes, libertariánus, New Age- és QAnon-csoportok lelkes segítőik voltak ebben.

Neil Johnson mindezek miatt nem tud igazán bizakodó lenne. Kutatásai szerint sokszor nem a legnagyobb taglétszámú csoportok a legügyesebb terjesztői e nézeteknek, a titkos csoportok pedig élhetnek tovább.

"Az oltásellenes közösség narratívákat, történetek ad tovább a követők támogatáára. Be vannak ágyazva a mainstream társadalomba, és ez az erősségük" - vélekedik. Hazai helyzet Az Euronews már említett felméréséből az is kiderül, hogy Magyarországon a legtöbben a 40-55 év közöttiek közül támogatják az oltást, de az ő számuk is csak 20 százalék, 40 százalék pedig bizonytalan. A 24-39 év közötti legszkeptikusabbak csak 14 százalékban kérnék, 32 százalék bizonytalan, 54 százalék pedig nem kérné. A legtöbben magyar gyártású oltást adatnának be, azután egy amerikai vakcinában tudnának bízni. Az orosz oltás a sor végén kullog, csak a kínaiban bíznak kevésbé a magyarok, Nemzetközi szinten is kiugróan oltásszkeptikusok a magyarok, a Nature októberi cikke szerint világszinten az emberek több mint 60 százaléka oltatná magát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay