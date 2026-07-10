Haaland pszichológiai hadviselésbe kezdett Anglia ellen

A skandináv válogatott első számú gólfelelőse – aki már hét találatnál jár a vb-n – a továbbjutási esélyeket illetően az ellenfélre helyezte annak minden terhét. A 25 éves center a norvég válogatott esélyeit a világbajnoki aranyéremre „még mindig nagyon alacsonynak” nevezte a csütörtöki sajtóeseményen, nem úgy szombati ellenfelükét.

„A vb-n vannak egyértelmű favoritok, az egyik éppen Anglia. Szerintem az összes terhet az angol játékosokra kellene helyeznetek” – javasolta Haaland az újságíróknak a negyeddöntőre vonatkozóan, a továbbjutást illetően pedig ezzel is csökkentve ugyanakkor a norvégokra rakott nyomást.

A támadó kiemelte: minden norvég játékosnak „alázatosnak kell maradnia”, és úgy bíznia közben azért a továbbjutásban, hogy tisztában van azzal, az angol válogatottal találkoznak. A norvég válogatott gólerős kulcsfigurája Angliában, Leedsben született, és 2022 óta az angol Premier League egyik meghatározó alakulatában, a Manchester Cityben szerepel. A negyeddöntős ellenfélhez így több szállal kötődik, ezért is nevezte számára „nagyon különleges mérkőzésnek” az angolok elleni összecsapást.

„Angliában játszom, Angliában születtem, és klubtársak ellen is játszom majd. Vicces és jó meccs lesz”

– nyilatkozta Haaland, aki a válogatottban 54 mérkőzésen 62-szer volt eredményes, a vb-n a norvégok öt találkozójából négyen a pályán volt. Csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli összecsapáson nem kapott lehetőséget, a stabil kezdőcsapat többi tagjához hasonlóan. Azon a norvégok 4–1-re alulmaradtak a franciákkal szemben. Haaland így négy meccsen szerzett hét gólt, a csoportkörben Irak (4–1) és Szenegál (3–2) ellen is duplázott, az egyenes kieséses szakaszban 2-1-re megnyert két mérkőzés közül előbb Elefántcsontpart ellen volt eredményes egyszer, majd Brazíliát az ő duplájával győzték le a norvégok. A 2025/26-os szezon egészét tekintve klubjában és a válogatottban összesen 59 meccsen lépett pályára és 46 gólnál tart.

Haaland továbbra is „őrültségnek” nevezte, hogy norvégként a nyolcaddöntőben Brazíliával játszhattak, és nyertek, míg az angolok elleni negyeddöntős párharcot „hihetetlennek” tarja.

„Ez nem megszokott a norvég válogatott életében” – mondta Haaland, aki utalt a szombati rivális közelmúltjára a vb-ken: Anglia sorozatban harmadszor szerepelhet vb-negyeddöntőben, és építhet a korábban szerzett tapasztalatára. Ellentétben velük: a norvégok 1998 után vannak ott ismét a vb-mezőnyben, és történetük során először jutottak a nyolc közé.

A 39-szeres válogatott Kristian Thorstvedt két vb-mérkőzésen léphetett eddig pályára. A 27 éves középpályás elmondta: Haalandot társaival együtt inkább látja sportági példaképnek, mint egy hírességnek. Thorstvedt elárulta, mindenkinek, így Haalandnak is megvan a saját stílusa a pályán, miként az is jellemző, hogy mi köti le a meccsek közötti időszakban.

„Figyelünk egymásra, mert tippeket kaphatunk a profizmusról, de akár arról is, hogy mivel lehet elterelni olykor kicsit a figyelmet a futballról. Persze, Erlingnek is megvannak a rá jellemző módszerei, számunkra pedig inspiráló, amikor ilyen jól teljesít” - nyilatkozta Thorstvedt. Hozzátette: ők is tudni szeretnék, mikor mit hogyan csinál a honfitársuk, hogy abból ők is tanuljanak.

Stale Solbakken, a norvégok szövetségi kapitánya kiemelte: keretének tagjai jól ismerik az angol Premier League-ből érkező rivális játékosait, de az ellenfél két kulcsembere jelenleg nem ott, hanem a Bundesligában és a La Ligában szerepel. A tréner a csatár Harry Kane-re, valamint a középpályás Jude Bellinghamre utalt.

Solbakken kiemelte, növelte az önbizalmukat a nyolcaddöntős továbbjutás, valamint az, hogy a norvég válogatott először játszhat vb-negyeddöntőben, de mindenkit óva intett attól, hogy túlzásokba essen.

„Ez valóban több önbizalmat ad nekünk, de azért minden meccsnek megvan a saját élete”

– utalt az edző a negyeddöntőre, amelynek kapcsán hozzátette: a hét elején néhány labdarúgójának valóban volt kisebb panasza, de mostanra mindegyik készen áll a játékra. „Betegek már csak a stáb tagjai között vannak” – közölte.

Solbakken dicsérte Haaland vezetői képességeit is, míg az ellenfél tizenhatosán belül jelenleg a világ legjobbjának nevezte. „Hihetetlen fizikuma van és mentálisan is erős. Igazából mindegy neki, hogy éppen ki ellen játszik” – mondta centeréről a szakvezető.

A norvég és az angol válogatott Miamiban, közép-európai idő szerint szombaton 23 órától mérkőzik meg. A győztes az elődöntőben Argentínával vagy Svájccal találkozik majd.