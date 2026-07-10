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A zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha (b3) véd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Egy tengeri puhatestűt neveztek el a Zöld-foki szigetek kapusáról

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Különleges megtiszteltetés érte Vozinhát, a Zöld-foki-szigetek válogatottjának kapusát: Jesus Ortea spanyol kutató róla nevezett el egy újonnan felfedezett tengeri puhatestűt. Az elismerés a veterán kapus kiemelkedő világbajnoki teljesítményének szól; a játékos nagy szerepet játszott abban, hogy hazája történelmet írt a torna során.

Az Aldisa vozinhai névre „keresztelt” faj egy apró, mindössze négy milliméteres vörös tengeri meztelencsiga; a tudomány számára korábban ismeretlen élőlényt Ortea az Historias de la Bioadversidad (A biodiverzitás történetei) című művében írta le.

A fajt a karibi térségben, Kuba és Guadeloupe vizeiben fedezték fel. Ortea a világbajnokság idejére időzítette műve megjelenését, miután Vozinha – a mérkőzés legjobbjának bizonyulva – hét védést is bemutatott az Európa-bajnok Spanyolország elleni gól nélküli döntetlen alkalmával.

Ez a gesztus szokatlan módon kapcsolja össze a labdarúgást a tengerbiológiával, miközben elismeri Vozinha teljesítményét.

Ortea a faj elnevezésével egyben a Zöld-foki-szigetek népének kívánt köszönetet mondani. A kutató szoros kapcsolatot ápol az országgal, miután 2023-ban Környezetvédelmi Érdeméremmel tüntették ki a szigetcsoport tengeri biodiverzitásának kutatásában végzett munkájáért. Ez a kapcsolat inspirálta végül azt a döntést, hogy az újonnan felfedezett fajt a válogatott veterán kapusáról nevezze el.

Nem ez az első eset, hogy Ortea ilyen módon tisztel meg egy labdarúgót. Az Oviedói Egyetem professzora 2019-ben egy újonnan felfedezett apró tengeri csigafajt nevezett el Keylor Navasról, a Real Madrid és Costa Rica korábbi kapusáról.

Vozinha 40 éves és 12 napos korával a legidősebb játékos lett, aki valaha is világbajnoki újoncként szerepelt, ezzel újabb mérföldkövet jelentve karrierjében. Népszerűsége a torna alatt nagyon megugrott. Vozinha Instagram-követőinek száma a Zöld-foki-szigetek nyitómérkőzése előtti 50 000-ről 28,5 millióra nőtt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Egy tengeri puhatestűt neveztek el a Zöld-foki szigetek kapusáról

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