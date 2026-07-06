Hat világbajnokság után elköszön Cristiano Ronaldo

„A lehető legjobban szeretném élvezni a hátralévő időszakot, mert ez lesz az utolsó világbajnokságom, valóban. Ugyanakkor remélem, hogy nem a holnapi (hétfői) lesz az utolsó meccsem a világbajnokságon” – fogalmazott a portugál csapatkapitány a Spanyolország elleni nyolcaddöntő előtt vasárnap. A találkozóval kapcsolatban azt is elmondta, hogy az igazán fontos megérzések csak a mérkőzés napján szoktak megérkezni hozzá.

A jelenleg az al-Nasszr játékosaként futballozó Ronaldo történelmet ír Katar után ismét: rekordot jelentő hatodik világbajnokságán szerepel, és 41 évesen, 147 naposan szerzett góljával minden idők legidősebb gólszerzője lett a vb kieséses szakaszában. Emellett ő az első és eddig egyetlen labdarúgó, aki hat különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni – emlékeztet az Index.

Cristiano Ronaldo eddig 11 gólt szerzett a világbajnokságok történetében, ezzel az örökranglista kilencedik helyét foglalja el holtversenyben Kocsis Sándorral és Jürgen Klinsmann-nal. A portugál legenda számára ugyan közeleg a vb-karrier vége, de továbbra is abban reménykedik, hogy még több emlékezetes mérkőzéssel gazdagíthatja páratlan pályafutását.