A szövetségi kapitányok is értékelték a szerdai horvát-angol csoportmeccsét

Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott német szövetségi kapitánya elsősorban a játékosainak második félidei teljesítményét emelte ki a világbajnokság L csoportjának nyitómérkőzése után, amelyen 2-2-es félidőt követően 4-2-re nyertek a horvátok ellen.

Anglia az első 45 percben kétszer is vezetett, de a rivális mindkétszer egyenlített, a szünet után viszont Jude Bellingham talált be, a hajrában pedig Marcus Rashford volt eredményes, így végül a Háromoroszlánosok kétgólos sikert arattak.

„Imádtam a második félidőt, minden egyes percét. Nagyon tetszett a játékosok reakciója a kifejezetten bonyolult első félidő után” – értékelt Tuchel, aki kiemelte, hogy meglehetősen erős ellenféllel kerültek szembe, s a mérkőzés első felében kissé idegesek voltak a futballistái, mint mondta, talán kissé görcsösen akarták a sikert.

„Világos, hogy túlgondolták a döntéshozatalt. A szünetben bátorítottuk és arra buzdítottuk őket, hogy legyenek önmaguk a pályán”

– mondta az 52 éves német szakember. „Sok helyzetünk volt, rengeteg labdát szereztünk, eredményesek is voltunk, szóval összességében úgy gondolom, hogy megérdemelt a sikerünk” – tette hozzá.

Tuchel úgy fogalmazott, még mindig van miben fejlődniük, ugyanakkor ezt normálisnak tartja az első mérkőzést követően. Azt mondta, a csapatnak „fel kell nőnie” a feladathoz egy ilyen tornán.

„Kemény a sorsolásunk, hiszen rögtön Horvátországgal kerültünk szembe, de most a pozitívumokra kell koncentrálnunk és kiélvezni a győzelmet. Van elég napunk arra, hogy foglalkozzunk mindennel, amin javítanunk kell” – jelentette ki.

A horvát szövetségi kapitánynak is vannak meglátásai

Zlatko Dalic, a horvátok kapitánya elsősorban azt kifogásolta, ahogyan játékosai a rivális pontrúgásainál védekeztek. Az 59 éves szakvezető azt nyilatkozta, pontosan olyan nehéz volt számukra az összecsapás, ahogyan arra előzetesen számítottak.

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a futballistáink azt tették a pályán, amiben előzetesen megállapodtunk. Sajnos annak ellenére, hogy tudtuk, a pontrúgások lesznek ránk nézve a legveszélyesebbek, két gólt is kaptunk szöglet után” – mondta.

A kapitány úgy érzi, a játékosok sokat hibáztak, ezért jelentős fejlődést vár tőlük a következő meccsre.

„Eddig nem voltak problémáink a pontrúgásoknál, nem kaptunk belőlük ennyire könnyen gólokat, és ráadásul gyakoroltuk is ezt az angolok elleni találkozó előtt. Tudtuk, hogy hogyan játszanak és mit fognak tenni, mégsem tudtuk végrehajtani azt, amire készültünk” – nyilatkozta.

Dalic szerint a pontrúgások szempontjából az angol válogatott a legveszélyesebb, mert a góljainak 40 százalékát ilyen játékhelyzetekből szerzi.

„Elemeztük ezt és tudtuk, úgyhogy a teljesítményünk szempontjából sokkal, sokkal jobbnak kell lennünk a folytatásban” – összegzett a kapitány.

A következő fordulóban Anglia magyar idő szerint kedden 22 órakor Ghánával, míg Horvátország szerda hajnalban Panamával játszik.