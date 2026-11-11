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Pánics Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most – Pánics Gergely az Arénában

Infostart / InfoRádió

Csak az utolsó pillanatokban dőlhet el, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool futballistája pályára léphet-e a magyar labdarúgó-válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén, erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője. VIlágossá tette: érzékeny az egyensúly a klubok és a válogatottak között a nemzetközi futballban, de a toxikus viszonyok elkerülésével és őszinte kommunikációval meg lehet könnyíteni a játékosok helyzetét.

Miután az előző válogatott szünet után Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya sérülten tért vissza egyesületéhez, a Liverpoolhoz, és azóta térdproblémák miatt újra lecserélték, érzékeny témává vált válogatottbeli szerepeltetése, Marco Rossi szövetségi kapitány és az MLSZ is azt közölte: csak az utolsó pillanatban dől el, hogy szerepelhet-e a Grúzia és Észak-Írország elleni mérkőzéseken, vagy pótlására kényszerül a nemzeti együttes.

Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában tisztázta: a játékos bérét és mindennapi munkáját a klub felügyeli, gyakorlatilag a válogatottban „kölcsönben” szerepelnek ezek a játékosok, holott az identitásuk, az állampolgárságuk teszi lehetővé – meg a hazafiságuk –, hogy azt az országot segítsék, amelyből ők világklasszissá vagy élvonalbeli válogatott játékossá nőttek ki.

„Erre kiváló példa volt az előző Nemzetek Ligája-forduló, ahol gyakorlatilag négy meccset játszottak le rövid időn belül olyan csapatok is, amelyek játékosai nem biztos, hogy hozzá vannak szokva egy ilyen sűrű versenynaptárhoz” – fejtegette, vázolva, hogy ilyen meccssűrűség még egy Eb-n vagy vb-n sincs, amely csapatok márpedig nem járnak világversenyekre, azok játékosai előtt szinte ismeretlen ez a ritmus.

„A minimális regenerálódási idő 72 óra, ennél rövidebb idő alatt képtelenség regenerálódni a következő mérkőzésre, de ez a minimum, tehát ennél inkább hosszabb idő, ami be kell, hogy következzen két találkozó között” – állította.

Volt szerencséje korábban két sapkát egyidejűleg viselni, mivel a válogatottnál és klubnál is dolgozott.

„Ez is egy kínos egyensúly, amire vigyázni kell, a játékos érdekeit is szem előtt tartani, de a válogatottét is, és természetesen a klubét is. Nagyon fontos a jó viszony kialakítása a játékosok klubjaival a válogatottszíntérről, és akkor szerintem minden eseményt, minden egyes sérülést vagy kritikus helyzetet sokkal könnyebb megbeszélni” – vázolta Pánics Gergely.

Tehát az az első, hogy a toxikus légkört elkerülje mind a válogatott stábja, mind pedig az adott klub vezetése, jó kommunikációval szerinte ezek a súrlódások jelentősen csökkenthetők.

Evidens, hogy egy játékos általában szívesen játszik a nemzete válogatottjában, Szoboszlai Dominikról is ismert, mennyire fontos neki a nemzeti válogatott amellett, hogy a Liverpoolban az elmúlt években világklasszissá érett. Ugyanakkor most térdsérülésről van szó, minden apróságnak jelentősége van.

„Nyilván ez egy relatíve érzékenyebb ízület, ami a labdarúgóknál viszonylag gyakran érintett, sajnos. Fontos az, hogy maga az egészségügyi szakember milyen kapcsolatban van a játékossal, nyilván meg kell győzni, bizalmába kell férkőzni, ki kell építeni ezt a bizalmi légkört, és ha megbíznak a döntéseiben, esetlegesen olyan vállalható kompromisszumokat, rizikókat közösen egyeztetve a szakmai stábbal, a játékost bevonva döntenek, akkor szerintem könnyíthető ezeknek a kritikus helyzeteknek a rendezése” – részletezte Pánics Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában.

A teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most – Pánics Gergely az Arénában

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Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most
Pánics Gergely az Arénában

Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most
Csak az utolsó pillanatokban dőlhet el, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool futballistája pályára léphet-e a magyar labdarúgó-válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén, erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője. VIlágossá tette: érzékeny az egyensúly a klubok és a válogatottak között a nemzetközi futballban, de a toxikus viszonyok elkerülésével és őszinte kommunikációval meg lehet könnyíteni a játékosok helyzetét.
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