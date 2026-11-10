Szoboszlai az orvosi vizsgálatok után: kétséges a játéka

Remélem, a szombati találkozó örökre megmarad majd az emlékezetemben, mert jó játékkal szerezzük meg a három pontot Georgiában. A csapat teljesítménye meccsről meccsre javult, reményeim szerint ezen az úton maradunk és akkor két győzelemmel visszajutunk az A divízióba – mondta a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatón a török Galatasaray sérülés után visszatérő játékosa.

Sallai az MTI érdeklődésére arról mesélt, hogy rosszkor, éppen az előző válogatott szünet előtt jött a sérülése, amely miatt ki kellett hagynia az első négy fordulót. Mint mondta, nem volt jó érzés távolról követni a nemzeti együttest, de tartotta a kapcsolatot a társaival és természetesen drukkolt nekik, mindemellett a rehabilitációjára összpontosított a mielőbbi visszatérés érdekében.

„Nagy érvágás lesz a szurkolóink hiánya, mert mindig mögöttünk állnak tizenkettedik játékosként, de ez nem lehet kifogás” – utalt arra a 29 éves futballista, hogy az európai szövetség fegyelmi döntése nyomán nem lehetnek majd magyar drukkerek Tbilisziben.

Sallai arról is szót ejtett, nem okoz számára gondot, hogy a nemzeti együttesben támadóként, a klubjában viszont jobb oldali védőként szerepel. Megjegyezte, szerinte a sérüléssel bajlódó csapatkapitány, Szoboszlai Dominik pályára lép majd a soron következő két találkozón. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedden az X-oldalán azt közölte:

Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon és térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a csapat kapitánya mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson.

Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés – írta az MLSZ.

Az először kerettag Urblík József arról beszélt, hogy nem jelentett problémát számára a beilleszkedés, mert egyrészt ismer néhány játékost, másrészt pedig a társak „jó fejek” és jól fogadták.

Teszem a dolgom és bízom abban, hogy bemutatkozhatok, ha már itt vagyok, de akkor sem dől össze a világ, ha ez most nem történik meg – fogalmazott a Vasas labdarúgója, aki hozzátette, a szurkolók ugyan hiányozni fognak Georgia fővárosában, de a felkészülésükön ez semmit sem változtat.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül éllovas Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.