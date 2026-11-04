BL élőben: Willi Orbán a Manchester City ellen

AEK ATHÉN–REAL MADRID: José Mourinho csapata négyből négy győzelemnél tart. Az AEK hiába vezetett kétszer is, kikapott. Varga Barnabás 32 percet játszott, Vitális Milán nem kapott szerepet.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 3–2: A Vörösök hívei számára ikonikus Isztambulban a Liverpool kétszer is vezetett, de kikapott. Szoboszlai Dominik 90, Kerkez Milos 15 percet játszott.

LENS–COMO 0–1: Gyorsan vezetést szerzett az olasz csapat, Anasztasziosz Duvikasz góljával.

SLAVIA–ARSENAL 0–1: Bekerült a kezdő tizenegybe Viktor Gyökeres, s rögtön „gólpasszt” adott Nori Maduekének. Hátrahúzta a labdát az üres területre, a csatártárs pedig éles lövéssel lezárta az akciót.

VIKING–FK SABAH 0–1: Vezetnek az azeri vendégek, a gaboni Orphe Mbina a gólszerző.

FC PORTO–SSC NAPOLI 1–0: Jan Bednarek lőtte a gólt.