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03 November 2026, Saxony, Leipzig: Soccer, Mens, Champions League, Group Stage, Matchday 4, RB Leipzigs final training session before the RB Leipzig vs. Manchester City game: Willi Orban (RB Leipzig) puts on his jersey. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

BL élőben: Willi Orbán a Manchester City ellen

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Willi Orbánnak nehéz „plusz feladat” jut a Manchester City ellen: a Bajnokok Ligája 4. fordulójában eddig nem szerzett pontot egyik magyar válogatott játékos csapata sem. Az RB Leipzig az Erling Haalanddal felálló angol sztárcsapatot fogadja.

AEK ATHÉN–REAL MADRID: José Mourinho csapata négyből négy győzelemnél tart. Az AEK hiába vezetett kétszer is, kikapott. Varga Barnabás 32 percet játszott, Vitális Milán nem kapott szerepet.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 3–2: A Vörösök hívei számára ikonikus Isztambulban a Liverpool kétszer is vezetett, de kikapott. Szoboszlai Dominik 90, Kerkez Milos 15 percet játszott.

LENS–COMO 0–1: Gyorsan vezetést szerzett az olasz csapat, Anasztasziosz Duvikasz góljával.

SLAVIA–ARSENAL 0–1: Bekerült a kezdő tizenegybe Viktor Gyökeres, s rögtön „gólpasszt” adott Nori Maduekének. Hátrahúzta a labdát az üres területre, a csatártárs pedig éles lövéssel lezárta az akciót.

VIKING–FK SABAH 0–1: Vezetnek az azeri vendégek, a gaboni Orphe Mbina a gólszerző.

FC PORTO–SSC NAPOLI 1–0: Jan Bednarek lőtte a gólt.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: Willi Orbán a Manchester City ellen

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