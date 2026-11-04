BL élőben: Szoboszlai Dominik kezdett a Liverpoolban

FENERBAHCE–LIVERPOOL: Kerkez posztján ismét Cimikasz játszik. Szoboszlai Dominik először kezdő a Brighton elleni sérülése óta.

AEK ATHÉN–REAL MADRID: Arra számítani lehetett, hogy Marko Nikolics védekezőbb felállást választ, Vitális Milán ezért kimarad, de Varga Barnabás sem kezd, Luka Jovics mellett a szintén szerb Mijat Gacsinovics van beírva csatárnak, ő inkább középpályás.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 0–0: Lovro Majer előkészítése után éppen Gacsinovics lőtt jó helyzetből,Courtois lábbal védett.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 0–0: Az első öt percben Bradley Barcola és Jeremy Jacquet is helyzetbe került, de dem tudtak gólt szerezni.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 1–0: Nagyon bátran kezdett az AEK, s ennek gól a jutalma. A mauritaniai válogatott Aboubakary Koita lőtte.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 1–0: Újabb nagy görög helyzet, a korábbi Real Madrid-játékos Luka Jovics lőtt, Courtois védett.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 0–0: Lehetőség a Fener előtt: Kosztasz Cimikasz Alissonnak szánt hazaadása kissé rövidre sikerült. N’Golo Kanté ért oda először a labdához, de a liverpooli kapus a helyén volt, és hárított. Minde feleslegesen: korábban Romelu Lukaku meglökte Virgil van Dijkot, szabadrúgással jött a Liverpool.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 1–0: Kylian Mbappé első lövése messze elkerülte a kaput.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 0–1: Vezet a Liverpool, Trey Nyoni lőtte.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 1–0: Jude Bellingham a kapuba talált, de az asszisztens lest jelzett, a VAR pedig ezzel egyetértett.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 0–1: Az első adandó alkalommal majdnem kiegyenlített a Fener, de Irfan Can Kahveci a lécre küldte a labdát.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 1–1: Az újabb kísérlet már gólt hozott. Az angol (korábbi Manchester United-játékos) Mason Greenwood talált a kapuba, szabadrúgásból. Labdája láthatóan megpattant a sorfalon, s ez becsapta Alissont.

AEK ATHÉN–REAL MADRID 1–1: Jude Bellingham látványos sarkalással kiegyenlített. Az utóbbi percek kétségtelenül a Real Madridé voltak.

FENERBAHCE–LIVERPOOL 1–1: A Liverpool nem játszott rosszul az első félidőben, de kapott egy balszerencsés gólt, s nem volt elég határozott a helyzetkihasználásban.