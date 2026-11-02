ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.58
usd:
325.09
bux:
145359.92
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Az amerikai válogatott tagjai ünnepelnek, miután 2-1-re megnyerték a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornájának döntõjében játszott Egyesült Államok-Kanada mérkõzést Milánóban 2026. február 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail

A németek visszaadnák a vb-rendezés jogát

Infostart

Fontolóra kell venni a májusi férfi felnőtt elitvilágbajnokság rendezési jogának visszaadását Frank H. Lutz, a Német Jégkorong Szövetség (DEB) elnöke szerint azok után, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteki döntése alapján az orosz válogatott számára biztosítani kell a részvételt.

„Nem akarok komor képet festeni, és nem akarom megkérdőjelezni a tornát, de természetesen nekünk meg kell fontolnunk a világbajnokság visszaadásának lehetőségét” –fogalmazott Lutz a német a MagentaTV-nek adott interjújában, elsősorban anyagi okokra hivatkozva.

„Nem vállalhatunk olyan gazdasági kockázatot, amit már nem tudunk kezelni. Hiszem, hogy találunk megoldást, nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatban” – mondta a német elnök. Hozzátette, ma még nem tudja biztosan megmondani, hogy világbajnokságot Düsseldorfban, Mannheimben és Gelsenkirchenben rendezik-e meg május 14. és 30. között.

„Teljesen új, megemelkedett költségekkel kellene szembenéznünk, különösen a biztonsági kérdések miatt.

Ezt mind a német politikusokkal, mind a nemzetközi szövetséggel meg kell vitatni, figyelembe véve az érintett felekre gyakorolt pénzügyi következményeket” –- nyilatkozta Lutz.

Oroszország részvétele politikai kérdéssé is vált, például a december 26-án kezdődő férfi junior vb kapcsán a kanadai kormány már jelezte: az oroszoknak válogatott szinten, vb-szereplésre nem adna beutazási vízumot. Lutz a héten éppen ezért Berlinbe utazik, hogy találkozzon az illetékes kormányzati vezetőkkel, míg Franz Reindl, a nemzetközi szövetség (IIHF) október 2-án megválasztott német elnöke hétfőre és keddre összehívta a döntéshozó tanács ülését.

„Mindannyiunknak őszintének kell lennünk, ez egyben politikai döntés is. Először azonban a nemzetközi szövetségnek el kell döntenie, hogyan tovább” –- tette hozzá. Jelezte:

egyelőre fogalma sincs arról, hogy a német illetékesek adnának-e vízumot az oroszoknak.

„Biztosan vita tárgya lesz, hogy meddig hajlandó elmenni a német kormány. Ez egy politikai döntés, amelyet mi, mint DEB, nyilvánvalóan nem igazán tudunk befolyásolni” – mondta.

Az elnök kifejtette: először is az IIHF-nek el kell döntenie, hogy kik alkotják a mezőnyt, és hogyan változik a menetrend, mert ezt még senki sem tudja. „Szerepel-e Oroszország, és ha igen, kinek a helyén? Az egyik csapatot egyszerűen egy másik váltja fel? Mihamarabb tisztáznunk kell a részleteket, miként kell megrendezni a vb-t.”

A CAS pénteken arra kötelezte az IIHF-t, hogy azonnali hatállyal vegye vissza a világbajnoki mezőnybe az ukrajnai háború miatt kizárt orosz válogatottakat.

A döntést az oroszok üdvözölték, azonban minden más érdekelt tiltakozott és megdöbbenésének adott hangot, ám bojkott még nem került szóba.

Az IIHF roppant nehéz helyzetbe került, hiszen elképzelhető, hogy úgy kellene vb-t rendeznie egy adott ország szervezőivel közösen – hogy eleget tegyen a CAS-döntésnek, és a mezőnyben ott lehessenek az oroszok –-, hogy közben államok, kormányzati szervek nem adnának vízumot nekik.

Az is óriási fejtörést okozhat az IIHF-nek, hogy ha ragaszkodna például a szponzorok vagy közvetítőtársaságok miatt a 16 csapatos felnőtt férfi vb mezőnyéhez, akkor az oroszok visszavétele egyben éppen Ukrajna (mint rosszabb feljutó) divízió I/A-s visszaküldését jelentené, és ennek etikai következményei beláthatatlanok.

Az oroszok belépésével viszont az 55 nap múlva kezdődő férfi junior vb 11, a januári női U18-as vb kilenc, a májusi, németországi férfi felnőtt vb 17 csapatosra bővülne, azaz roppant nehézkes lenne a lebonyolítás. Az utóbbi két torna az, amelyen a magyarok is érdekeltek.

Több szövetség (például a svéd, a finn, a cseh, a német és az osztrák) is jelezte már, hogy abszolút nem ért egyet a CAS ítéletével, ugyanakkor bojkottot nem említett, ám szerintük előfordulhat, hogy lesznek játékosok, akik nem hajlandóak az oroszok ellen jégre lépni. Sőt, olyan is előfordulhat, hogy egy ország kormánya nem támogatja válogatottja részvételét orosz érdekeltségű tornán.

Az ukrán szövetség, túl azon, hogy ellenzi a Sportdöntőbíróság döntését, vizsgálja a frissen kialakult helyzetet és a lehetséges következményeket.

Az orosz bázisú profiliga, a KHL üdvözölte a pénteki döntést, egyben gratulált az orosz szövetségnek és sportminisztériumnak, hogy elérték a válogatott azonnali visszatérését, amely plusz motivációt ad a játékosoknak és az edzőknek.

A KHL jelezte: természetesen elengedi a junior vb-n számításba vehető játékosait Kanadába, az ő szereplésük „csodálatos ajándék lenne” a szurkolók számára is.

Szakértők szerint az orosz hokisok visszavételével lehetőség nyílhat, hogy az ország többi csapata, például a labdarúgó-válogatott is ismét próbálkozhasson a CAS-nál a kedvező ítélet reményében.

A 2022-ben kizárt fehérorosz hokisok is bizakodhatnak, hiszen ha az oroszok most engedélyt kaptak, akkor erre nekik is minden esély adott a mostani helyzetben. Ők ugyan nem fordultak a CAS-hoz, ezért róluk most nem is született döntés, ám az őket eltiltó IIHF dönthet úgy is - elébe menvén a pereskedésnek -, hogy visszaveszi őket, és akkor legalább a párosszámú részvétel és könnyebb lebonyolítás biztosított lehetne.

A sportban a rendes bírósági út legvégső szintjét jelentő CAS azért határozott pénteken az oroszok azonnali visszatéréséről, mert szerinte már nem állnak fenn azok a biztonsági aggályok, amelyre hivatkozva nem engedélyezte az IIHF a szereplésüket.

A CAS ítélete ellen kizárólag a Svájci Szövetségi Bírósághoz (SFT) lehet fordulni jogorvoslatért harminc napon belül. A statisztika szerint a CAS-döntések közel hat százalékát fellebbezik, és mivel a Svájci Legfelsőbb Bíróság rendkívül szigorúan védi a döntőbíráskodás autonómiáját, a fellebbezések túlnyomó többségét elutasítják.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A németek visszaadnák a vb-rendezés jogát

németország

jégkorong

világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései
cikkünk frissül

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései
A kormányfő megfogalmazása szerint a kommunista államhatalom behatolt a családok és a közösségek életébe, félelmet keresett, sorsokkal zsarolt, másokat erővel, pénzzel, karrierrel csábított együttműködésre. A szembenézés azonban a rendszerváltozáskor és azóta is elmaradt, a Kádár-rendszer bűneinek valós bemutatása, 36 éves adósságot törlesztenek most. Parlamenti beszéd.
 

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Két másfél tonnás páncélszekrényre bukkantak Seszták Miklós otthonában

Két másfél tonnás páncélszekrényre bukkantak Seszták Miklós otthonában

A Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter kisvárdai házában tartott októberi házkutatás során talált páncélszekrényeket jellemzően nem magánszemélyek, hanem pénzügyi szolgáltatók és zálogházak alkalmazzák – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
 

Nem erre kapták a pénzt: választási plakátok miatt vizsgálódik a NAV

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok

Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok

November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, amelyet Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében a rendszerváltás 36 éves adósságának nevezett. Az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig teszik közzé. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iratok nem lesznek teljesek, és egy név szereplése önmagában nem elegendő az érintett megítéléséhez. Arra kérte a családokat és a sajtót, hogy kerüljék a megbélyegzést, és felelősen kezeljék a dokumentumokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette a hazai nagybank: megszüntet egy népszerű fizetési módot, 2 hete maradt alternatívát találni az ügyfeleknek

Bejelentette a hazai nagybank: megszüntet egy népszerű fizetési módot, 2 hete maradt alternatívát találni az ügyfeleknek

Kötelező ügyintézésre nincs szükség, ám a zökkenőmentes mindennapi vásárlások érdekében ajánlott még a határidő lejárta előtt beállítani az új mobiltárcát.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv resident describes shock at false 'radiation' alerts as Ukraine and Russia say emergency apps hacked

Kyiv resident describes shock at false 'radiation' alerts as Ukraine and Russia say emergency apps hacked

Olena tells the BBC her "first thought" after seeing the warnings was "I'm not prepared for this". In Moscow, the Kremlin says it is "under constant threat" from cyber-attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 12:30
Toto Wolff üzent a Forma–1 önző sztárjainak: „nézzétek meg, mit csinál Antonelli!”
2026. november 2. 11:57
Különös döntést hozott az F1 új világbajnoka
×
×