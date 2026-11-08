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2025. október 14-én a 2026-os labdarúgó világbajnokság selejtezõjének Portugália-Magyarország mérkõzésén a lisszaboni José Alvalade Stadionban készített kép a gólt szerzõ Cristiano Ronaldo portugál játékosról. A 234-szeres válogatott Cristiano Ronaldo 2026. november 5-én bejelentette, hogy nem játszik többet a válogatottban.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Rodrigo Antunes

Repülési korlátozás Cristiano Ronaldo miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Transavia holland légitársaság megszüntette a 7C jelölésű üléseket a Cristiano Ronaldo szülővárosába, a portugáliai Funchalba tartó járatain.

A cég bejelentése szerint tisztelete jeleként az után döntött a portugál labdarúgó sportági becenevére emlékeztető ülőhely eltávolításáról, hogy Cristiano Ronaldo e hét csütörtökén közölte: nem szerepel többé a nemzeti válogatottban.

CR7 szögre akasztja a cipőjét, és a 7C ülések eltűnnek a Funchalba tartó járatainkról – áll a Transavia közleményében.

A város repülőtere 2017 óta viseli Cristiano Ronaldo nevét. A 41 éves futballista, aki szaúdi klubcsapatában, az al-Nasszrban még játszik, ötször érdemelte ki az Aranylabdát, pályafutása 234 válogatott mérkőzésén 146 gólt szerzett, ezzel a szereplések és a találatok tekintetében is rekorder.

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