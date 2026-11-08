Repülési korlátozás Cristiano Ronaldo miatt

A cég bejelentése szerint tisztelete jeleként az után döntött a portugál labdarúgó sportági becenevére emlékeztető ülőhely eltávolításáról, hogy Cristiano Ronaldo e hét csütörtökén közölte: nem szerepel többé a nemzeti válogatottban.

CR7 szögre akasztja a cipőjét, és a 7C ülések eltűnnek a Funchalba tartó járatainkról – áll a Transavia közleményében.

A város repülőtere 2017 óta viseli Cristiano Ronaldo nevét. A 41 éves futballista, aki szaúdi klubcsapatában, az al-Nasszrban még játszik, ötször érdemelte ki az Aranylabdát, pályafutása 234 válogatott mérkőzésén 146 gólt szerzett, ezzel a szereplések és a találatok tekintetében is rekorder.