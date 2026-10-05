„Régebben játszottak horvátok a Realban és a Barcelonában, ma viszont a Comóban és a Sassuolóban”

A horvát sportnapilap úgy véli, az Anglia elleni, történelmi léptékű, 0–7-es fiaskó okainak keresésekor aligha lehet csupán egyetlen felelőst megnevezni. Egyre inkább az a közvélekedés, hogy az ilyen mértékű összeomlás nem a véletlen műve volt; már a világbajnok és Európa-bajnok Spanyolország elleni, sevillai súlyos vereség szeptember 29-én (1–4) világossá tette (ha addig nem lett volna az), hogy „valami nincs rendben”, és a jelenlegi horvát válogatott már nem ugyanaz a csapat, amelyik két világbajnokságon is sikerrel szerepelt, és bejutott a Nemzetek Ligája döntőjébe.

A korábbi horvát válogatott labdarúgó, a 61 éves Nikola Jerkan – aki 1992 és 1997 között viselte a nemzeti csapat mezét, később pedig Zlatko Dalić szövetségi kapitány segítőjeként az ellenfelek feltérképezéséért felelt – a La Vanguardia című spanyol lapnak adott interjúban beszélt a válogatottat érintő problémákról. Mondandóját Luka Modrić szavainak felidézésével kezdte; a játékos úgy nyilatkozott, hogy „húsz év óta először érzett szégyent egy mérkőzés után”.

„Modrić szavai sokat elárulnak a válogatott állapotáról. Ha ilyesmit mondott, azt bizonyára mélyen át is érezte – mondta Jerkan. – A változáshoz idő kell. Az új szövetségi kapitány új játékosokat hívott be, és bár néhány jó eredménnyel kezdett – például a csehek elleni győzelemmel a bemutatkozó mérkőzésén –, már akkor látszott, hogy nem játszunk jól. Bilić meggyőzte Modrićot, hogy ne vonuljon vissza, ám az »oroszországi generációból« már csak nagyon kevesen maradtak – talán csak Perišić és Kovačić –, így a jelenlegi helyzet előre látható volt.”

Kifejtette azt is: „Korábban a válogatott játékosai kiemelkedő szinten teljesítettek, és olyan nagy klubokban szerepeltek, mint a Real Madrid, a Barcelona vagy a Juventus. Most – minden tiszteletem mellett – olyan kisebb csapatokban játszanak, mint a Como vagy a Sassuolo. Ez is jelzi, hogy megváltoztak a dolgok. A horvát bajnokság is szerepet játszik ebben: egyre több külföldi játékost igazolnak, ami komoly károkat okoz a válogatottnak, annak a csapatnak, amely mindig is a hazai bajnokságból kikerülő tehetségekre épített.”

Végezetül még kifejtette: „Jelenleg nincs senki, aki képes lenne irányítani az újjáépítési folyamatot. Modrić pótolhatatlan, amint azt a Realnál is láthattuk. Az embereknek szembe kell nézniük a valósággal, és türelmesnek kell lenniük. Az U21-es válogatott olyan játékosokkal jutott ki az Európa-bajnokságra, mint Jagušić és Segečić – tehetséges, gyors szélsők –, és Horvátországnak pontosan erre van szüksége. De nem szabad siettetni a dolgokat; Bilićnek időre van szüksége” – mondta Jerkan.

A horvátok kedden Splitben a spanyolokat fogadják.