Verhetetlen amerikaiak

A csütörtöki negyeddöntőben a magyarokat búcsúztató amerikaiak a 2024-es párizsi játékok fináléjában minimális különbséggel verték 67-66-ra a házigazdákat. Ezúttal pedig arra készültek, hogy 15/1-re javítsák mérlegület európai riválisuk ellen, amely egyetlen sikerét még 1971-ben aratta ellenük. Az is az elmúlt négy világbajnokságon aranyérmes és 34 - illetve olimpiákkal együtt 69 - meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak mellett szólt, hogy európai ellenféltől legutóbb 1967-ben kaptak ki európai rendezésű vb-n, s az 1979-es vb óta 23 világversenyen indultak (11 olimpia, 12 világbajnokság), ezeken összesen hat vereséget szenvedtek el.

A vasárnapi csatát - 12 233 néző előtt - a Sopronban is megfordult Gabby Williams vezette kihívó kezdte jobban, amely a második negyedben

14 ponttal elhúzott.

A címvédő azonban a háromszoros olimpiai, világ- és WNBA-bajnok Breanna Stewart révén két pontra feljött, a nagyszünetben már csak 45-43-ra vezettek a franciák.

Fordulás után a tengerentúliak kerültek előnybe

egy 16-0-s rohammal,

és mivel a túloldalon továbbra is csak Williams villogott, óriási fordulat állt be a meccsen: a favorit csapat hamarosan 17 ponttal meglépett. A sok labdát eladó Marine Johannes durvasága miatt négy büntetőt dobhattak az amerikaiak, az utolsó felvonás 73-57-ről indult. Ez már nem hozott különösebb izgalmakat, a tengerentúli gárda végül könnyedén gyűjtötte be 12. világbajnoki címét a német fővárosban.

A következő, 2030-as vb-nek Tokió ad majd otthont.