ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nõi kosárlabda-világbajnokság mérkõzéseinek egyik helyszíne, a Berlin Aréna 2026. szeptember 4-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Verhetetlen amerikaiak

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok csapata sorozatban ötödször nyerte meg a női kosárlabda-világbajnokságot, mivel a vasárnapi döntőben 97-79-re legyőzte Berlinben az olimpiai ezüstérmes franciákat.

A csütörtöki negyeddöntőben a magyarokat búcsúztató amerikaiak a 2024-es párizsi játékok fináléjában minimális különbséggel verték 67-66-ra a házigazdákat. Ezúttal pedig arra készültek, hogy 15/1-re javítsák mérlegület európai riválisuk ellen, amely egyetlen sikerét még 1971-ben aratta ellenük. Az is az elmúlt négy világbajnokságon aranyérmes és 34 - illetve olimpiákkal együtt 69 - meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak mellett szólt, hogy európai ellenféltől legutóbb 1967-ben kaptak ki európai rendezésű vb-n, s az 1979-es vb óta 23 világversenyen indultak (11 olimpia, 12 világbajnokság), ezeken összesen hat vereséget szenvedtek el.

A vasárnapi csatát - 12 233 néző előtt - a Sopronban is megfordult Gabby Williams vezette kihívó kezdte jobban, amely a második negyedben

14 ponttal elhúzott.

A címvédő azonban a háromszoros olimpiai, világ- és WNBA-bajnok Breanna Stewart révén két pontra feljött, a nagyszünetben már csak 45-43-ra vezettek a franciák.

Fordulás után a tengerentúliak kerültek előnybe

egy 16-0-s rohammal,

és mivel a túloldalon továbbra is csak Williams villogott, óriási fordulat állt be a meccsen: a favorit csapat hamarosan 17 ponttal meglépett. A sok labdát eladó Marine Johannes durvasága miatt négy büntetőt dobhattak az amerikaiak, az utolsó felvonás 73-57-ről indult. Ez már nem hozott különösebb izgalmakat, a tengerentúli gárda végül könnyedén gyűjtötte be 12. világbajnoki címét a német fővárosban.

A következő, 2030-as vb-nek Tokió ad majd otthont.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Verhetetlen amerikaiak

kosárlabda

franciaország

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Budapesten fogadja Johann Wadephul német külügyminisztert, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon. Magyar Péter hétfő reggel a megújult közmédia vendége lesz, a Kossuth Rádióban Benyó Rita kérdéseire válaszol. Jövő héten három fontos törvényről dönt az Országgyűlés, amelyek az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintik. Súlyos problémákat tárt fel a kormány gyermekvédelmi vizsgálata: 130 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a kabinet pedig első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indít új férőhelyek létrehozására, a speciális gyermekotthonok megerősítésére és a szakmai ellátás bővítésére. A NiT Hungary fuvarozói érdekvédelmi szervezet szerint kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget az üzemanyagköltségek, az útdíjak és a versenyképesség ügyében, valamint a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelmében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállíthatatlan a magyar tőzsde: történelmi csúcsra ugrott a BUX

Megállíthatatlan a magyar tőzsde: történelmi csúcsra ugrott a BUX

Erős hetet zárt a magyar tőzsde: a BUX 3,23 százalékkal emelkedett, a Mol pedig új történelmi csúcsra ért.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

The former UK PM said "I don't know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 13. 21:59
Pénteken lett rosszul, gyógyszer kapott, mégis elhunyt a legendás magyar röplabdázó
2026. szeptember 13. 21:20
Magyar sztársportolók váltófutásával indult az Atlétikai Világdöntő zárónapja
×
×