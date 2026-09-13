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Kerkez Milos, a magyar válogatott játékosa, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Az a jó hír, hogy nem Kerkez volt a „gonosztevő”

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Továbbra is keresi önmagát a Premier League idei szezonjában a Liverpool, amely a Fulham elleni 0–0-s döntetlennel négy forduló után egy győzelemmel és három döntetlennel áll. A találkozót követően a brit és a nemzetközi sportajtó elsősorban Kosztasz Címikasz gyenge játékát emelte ki, míg a mérkőzésen szerephez jutó magyar válogatott játékosok, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kiegyensúlyozott osztályzatokat kaptak.

A Fulham elleni mérkőzésen Andoni Iraola vezetőedző Címikaszt nevezte a kezdőcsapatba balhátvédként, a görög játékos teljesítményét azonban éles bírálatok érték – írja a sportposzt.hu.

A Sports Illustrated értékelése szerint Címikasz pontatlan játékkal és több egyéni hibával hívta fel magára a figyelmet (31 átadásából 11 nem talált társat), a lapok többsége pedig jogosnak tartotta, hogy a szakvezető a szünetben lecserélte a védőt. Helyére a második félidőre a magyar válogatott Kerkez Milos állt be, aki a beszámolók alapján stabilizálta a bal oldalt.

A nemzetközi lapok a nyáron átigazolt Bradley Barcola, valamint a középpályás Ryan Gravenberch játékát is a gyengébbek közé sorolták, kiemelve, hogy a támadósor nem tudott megbontani a Fulham zárt védekezését. Gravenberch helyére

a 60. percben beálló Alexis Mac Allister érkezése hozott némi javulást a Liverpool labdajáratásába.

A magyar érdekeltségű játékosok megítélése kedvezőbb volt a találkozó után. A végig a pályán lévő, a középpályán és a hajrában veszélyes akciókat indító Szoboszlai Dominik, valamint a csereként félidőt kapó Kerkez Milos egyaránt 6-os osztályzatot kapott a This Is Anfield szakportáltól, amely Szoboszlait a mérkőzés utolsó szakaszában a csapat egyik legaktívabb tagjaként értékelte.

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