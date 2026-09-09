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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának Liverpool FC-Atlético Madrid mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

BL élőben: pályán a Liverpool és a két budapesti döntős is

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Négy mérkőzés kezdődött este 9 órakor a labdarúgó BL-ben. A párosítás: Liverpool–Atlético Madrid, Napoli–Arsenal, PSG–Slovan és Sporting CP–Galatasaray.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is tagja a Vörösök kezdő tizenegyének.

SPORTING CP–GALATASARAY: Sallai Roland jobbhátvédként szerepel a törökök kezdő csapatában.

SPORTING CP–GALATASARAY 0–1: Lucas Torreira szerezte az este első gólját.

NAPOLI–ARSENAL 0–0: Bukayo Saka hátrahúzása az egyik, Kevin de Bruyne lövése a másik oldalon keltett némi veszélyt.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 0–1: A Vörösök, ahogyan egy kivételével eddig mindig a szezon tétmeccseit tekintve, ismét hátrányba kerültek. Llorente szerezte a gólt, de a fő érdem Julian Álvarezé.

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 1–0: Ousmane Dembélé előnyhöz juttatta a címvédőt.

SPORTING CP–GALATASARAY 1–1: Geny Catamo kiegyenlített.

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 2–0: Már két góllal vezet a PSG, ismét Dembélé jeleskedett.

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 3–0: Dembélé gólpassza után Ferran Torres is szerzett gólt.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 1–1: Szoboszlai Dominik góljával egyenlített a Liverpool, Araujo trükkös előkészítése után. Kerkez Milos is jeleskedett az akció korábbi szakaszában, a labdaszerzésnél.

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 4–0: Ferran Torres is dupázott.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 2–1: Alexis Mac Allister a tizenhatoson kívülről, ballal, a kapu jobb oldalába vágta a labdát. Vezet a Liverpool!

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 5–0: Ferran Torres most már triplázott.

PARIS SAINT-GERMAIN–SLOVAN 5–1: Szépített a pozsonyi csapat.Suleiman Camara a gólszerző.

SPORTING CP–GALATASARAY 2–1: Luís Suárez tizenegyesből lőtt a kapuba.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: pályán a Liverpool és a két budapesti döntős is

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