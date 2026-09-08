Steven Gerrard készített exkluzív interjút Szoboszlai Dominikkal

A találkozás után gratulált a magyar válogatott kapitányának az új szerződéséhez, az öt éves időtartam hosszú távra tervezésre ad lehetőséget.

„Csak tisztázni szerettem volna, mit jelent számomra, hogy itt lehetek, és remélhetőleg olyan dolgokat érhetünk el, amilyeneket már korábban is megvalósítottunk, illetve olyanokat is, amilyeneket én magam még sosem” – mondta ennek kapcsán Szoboszlai.

Steven Gerrard megkérdezte, szokott-e kitűzni magának célokat az idény előtt, mondjuk a gólok és a gólpasszok számát tekintve. Sejtelmes választ kapott: „Igen, de nem szeretek beszélni ezekről!”

A kérdező kiemelte, hogy a legutóbbi teljes szezonban a gólok és a gólpasszok tekintetében is elérte a tízes számot, ami nagyszerű teljesítmény. Szoboszlai Dominik azért annyit elárult: „Minden évben többet akarok elérni, mint az előző idényben.” Hozzátette: „Ez talán válasz a kérdésedre, soha nem elégszem meg a teljesítményemmel, így az előző idénybelivel sem, ez talán válasz a kérdésedre.”

Gerrard utána feltette az egyik legizgalmasabb kérdést, amelyre a Vörösök legtöbb híve is kíváncsi: „Melyik poszton szeretsz a legjobban játszani?” Felidézte, hogy a 2025–2026-os idényben Szoboszlai játszott jobbhátvédet, néha jobbszélsőt, nagyjából Mo Szalah posztján, aztán támadó középpályást, nyolcast, tízest is. Rákérdezett, beszélt-e Szoboszlai az új menedzserrel, Andoni Iraolával egy sokkal állandóbb posztról.

A válasz: „Nem, egyelőre még nem, csak azt tette világossá, hogy nem akarja, hogy jobbhátvédet játsszak.” (Ehhez képest már az első bajnokin előfordult, hogy Szoboszlait oda vezényelte a találkozó hajrájában… – A szerk.) A magyar középpályás hozzátette, örül, hogy nem kell majd jobbhátvédet játszania, de nyilvánvalóan, ha a csapat érdeke ezt kívánja, magától értetődően vállalja azt a szerepkört is. Elárulta, hogy legkevésbé a hetes poszton, azaz jobbszélsőként szeretett játszani.

Jött Steven Gerrard határozott kérdése: „Ha te vagy az edző, te állítod össze a csapatot, melyik posztra teszed Szoboszlai Dominikot, abban a reményben, hogy ott okozza a legtöbb gondot az ellenfélnek?”

A válasz: „Nyolcas vagy tízes”.

Gerrard magyarázólag visszakérdezett: „Tehát például a nyolcas, ahol futhatsz az ellenfél kapuja felé, aztán érkezel, esetleg lövőpozícióban, ez?” Az igenlő válasz mellé kapott egy magyarázó félmondatot: „A két tizenhatos közötti nyolcas, igen.

Ahogyan a Liverpool történetének talán legkiválóbb angol futballistája észrevételezte, ez volt neki is a kedvenc posztja, pedig ő is játszott különféle szerepkörökben. (Ma már talán kevesen emlékeznek rá, de ő is kényszerült hajdanán jobbhátvédet is játszani…) S ahogyan felidézte, hasonló posztokra állították a menedzserek hajdanán, mint Arne Slot az előző idényben Szoboszlai Dominikot, de ő is a nyolcast szerette a legjobban, megszerezni a labdát, bekapcsolódni a játékba, felérkezni az ellenfél kapuja elé, aztán, ha lehetőség adódik rá, lőni.

Szoboszlai Dominik átvette a szót: „Megkapni a védőtől a labdát, esetleg egy hosszú labdával támadást indítani, vagy éppen megérkezni az ellenfél tizenhatosának előterébe, akár távolabbról is lövőpozíciót keresni. Ez az, amit igazán szeretek.”

Következett egy újabb érdekes párbeszéd, ami Gerrard kérdésével indult:

– Gondolod, hogy mi tudnánk egy csapatban játszani?

– Szerintem igen, én mennék tízesnek.

– Te mennél tízesnek?

– Vagy akár te is.

Nagy nevetések után Steven Gerrard azt kérdezte, milyen segítségre lenne szüksége Szoboszlai Dominiknak a csapattársaktól, mert neki, például, hajdanán nagyon jól jött Xabi Alonso, majd Mascherano és Dietmar Hamann játéka, akik biztonságot adtak neki, hogy minél többet támadhasson.

A válasz: „Nagyon sok jó képességű játékosunk van. Különösen szeretek együtt játszani Maccával. (Alexis Mac Allister. – A szerk.) Amikor a második itteni szezonomban megnyertük a Premier League-et, Macca, Ryan (Gravenberch – A szerk.) és én alkottuk a középpályás hármast. Alapvetően Ryan nem hatos, Macca hatos vagy nyolcas, én nyolcas vagy tízes. Aztán érkezett Flo (Florian Wirtz – A szerk.) középpályásnak, vagy akár szélsőnek, illetve amikor az Arsenal ellen játszottunk, hol ő volt a kilences én a tízes, hol fordítva. Esetleg mindketten tízesek. Általánosságban véve, én olyan futballistákkal szeretek játszani, akik értik a játékot.

Steven Gerrard kitért arra, hogy úgy vette észre, hogy az edző az előző idényben a rutinos játékosok közé emelte Szoboszlait, a „senior players” kifejezést használta. Aztán megkérdezte, hogy Dominik is úgy érzi-e, hogy a kulcsjátékosok közé került, a vezérszerepet, a felelősségvállalást tekintve, különösen Andy Robertson és Mo Szalah távozása után.

A magyar válogatott középpályása igennel felelt a felvetésre, annál is inkább, mert mint kiemelte, ez a leghosszabb periódus, amelyet egy klubnál eltöltött. Kiemelte, minden mérkőzésen, minden edzésen a legjobbját akarja adni. Kifejtette: Vannak olyan futballisták, akik többet beszélnek az öltözőben, mint Virgil, Joey és Ali (Virgil van Dijk, Joe Gomez és Alisson Becker – A szerk.).

Erre Gerrard belevágott: „Inkább azt szereted, ha a tetteid beszélnek. Akár az edzésen, akár a mérkőzésen.” Szoboszlai Dominik erre úgy felelt, hogy igen, de azért beszél is, ha kell, szoktak is egymás között. Mindkettőre szükség van, de ő leginkább a pályán szeret példát mutatni.

Végezetül az edzőváltás, az Arne Slot-Andoni Iraola-váltás kapcsán kifejtette, hogy szereti az új edző stílusát, sokkal direktebb játékot akar, mint ami az előző szezonban jellemezte a Liverpoolt.Azt is elárulta, hogy Iraola kapcsán kifaggatta Kerkez Milost, aki korábban egy éven keresztül a Bournemouth-ban játszott már a keze alatt.