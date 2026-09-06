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Az AEK Athén játékosai, köztük Varga Barnabás (hátsó sor, b2) a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntõjének visszavágó AEK Athén-Rayo Vallecano mérkõzése elõtt Athénban 2026. április 16-án.
Nyitókép: Jeórjia Panagopulu

Parádéztak a magyar focisták Görögországban

Infostart / MTI

Varga Barnabás két gólt szerzett, Vitális Milán gólpasszt adott az AEK Athén győztes bajnokiján

A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában az AEK Athén 5–0-s győzelmet aratott az Arisz Szaloniki felett. A fővárosi együttesben mindkét magyar légiós, Varga Barnabás és Vitális Milán is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Varga Barnabás már a 11. percben megszerezte a vezetést csapatának egy közeli lövéssel, majd nem sokkal később fejjel is betalált, duplázva az előnyt. A csatár a 70. percben harmadszor is bevette a vendégek kapuját, ezt a találatot azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Vitális Milán is kivette a részét a fölényes sikerből, a negyedik athéni gól előtt ő adta az előkészítő passzt.

A magyar válogatott csatár teljesítményével tovább folytatta jó sorozatát: athéni szerződtetése óta már az ötödik és a hatodik találatát jegyezte a görög csapatban.

Eközben Amerikában

Sallói Dániel gólpasszt adott, csapata, a Toronto FC pedig 4-4-es döntetlent játszott a vendég Chicago Fire-rel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján.

A magyar játékos kezdőként végigjátszotta az összecsapást és a 92. percben készítette elő Derrick Etienne találatát, amellyel a haiti futballista beállította a végeredményt. A hazaiak első három gólját az amerikai Joshua Sargent szerezte.

Gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában, a New England Revolutionben, a 75. percben, csereként lépett pályára a Los Angeles Galaxy otthonában. A meccset a házigazdák nyerték 2-1-re.

Pintér Dániel is csere volt az Inter Miamiban, s mindössze egy percet játszott az Atlanta United ellen, amely 2-2-es döntetlennel távozott Floridából.

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