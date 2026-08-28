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Fejes Dániel a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának középfutamában Poznanban 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Őrületes befutó és magyar aranyeső: Fejes és Csikós is világbajnok

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Csikós Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a péntek délutáni döntőkben a poznani kajak-kenu világbajnokságon, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása.

Az MTK 26 éves kenusa, Fejes Dániel három számot is vállalt a vb-n, és mindháromban bejutott a döntőbe. Az első éremcsatája az olimpiai egyes szám, az 1000 méter volt, amely nagyszerű csatát és rég nem látott magyar sikert hozott. Fejes jól kezdett, 250 és 500 méternél is a negyedik helyen haladt át, miközben az élen az orosz Zahar Petrov haladt a moldovai Szergej Tarnovszki és spanyol Pablo Crespo előtt. A hajrához közeledve Fejes feljött a harmadik helyre, és az egyes pályán lapátoló, címvédő, olimpiai bajnok cseh Martin Fuksa is feltűnt az élbolyban. Az utolsó métereken öldöklő csata alakult ki Fuksa, Fejes és Petrov között, akik szinte egyszerre haladtak át a célvonalon, szabad szemmel nem lehetett megállapítani milyen sorrendben. Az eredményjelző sokáig csak Fuksa győzelmét írta ki, de aztán hosszú várakozás után - a magyar tábor legnagyobb örömére - az is megjelent, hogy Fejes Dániel ugyancsak világbajnok a címvédővel holtversenyben. Petrov két századmásodperccel szorult mögéjük, így lett harmadik.

Vajda Attila 2013-as sikere óta Fejes Dániel a szám első magyar világbajnoka és mindössze a hatodik magyar – Parti János, Tatai Tibor, Wichmann Tamás, Pulai Imre és Vajda után –, aki aranyérmes lett kenu egyes 1000 méteren.

A kajakos Csikós Zsóka címvédőként szállt vízre 1000 méter egyesben, ő Fejesnél sokkal simább győzelmet aratott. A rajt után nem sokkal az élre állt, onnantól már csak a hátát nézhette a mezőny. A 25 éves szolnoki versenyző magabiztosan ismételte meg a tavaly, Milánóban kiharcolt címét, ezzel a magyarok második aranyérmét szerezte Poznanban.

A férfi kajak négyesek 500 méteres versenye csalódást hozott magyar szempontból. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar kvartett friss Európa-bajnokként érkezett Lengyelországba, ráadásul az eddigi négy versenyéből hármat megnyert idén, a brandenburgi világkupán pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Az egység az első pályáján másodikként ért célba a címvédő portugálok mögött, a középfutamban pedig harmadik lett az olimpiai bajnok németek és a házigazda lengyelek után beérve.

A magyar csapat a nyolcas pályán versenyzett a döntőben, és ezúttal nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába. Féltávnál az ötödik helyen haladt át, és ezen a pozícióján nem tudott javítani a célig, azaz az előző két vb után - amikor egyaránt második lett – most ötödik helyével lemaradt a dobogóról. Az élen német, ausztrál, portugál hajó volt a sorrend.

A magyarok a következő fináléban is reménykedtek az éremben, de az olimpiai negyedik, idén Európa-bajnoki ezüstérmes Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettesnek sem sikerült dobogóra állnia 500 méteren. Az egység gyengén rajtolt, majd féltávnál ugyan a negyedik helyen haladt át, de a második 250 méteren nem tudott feljebb kapaszkodni. Éppen ellenkezőleg, a riválisok egyre nagyobb fokozatba kapcsoltak, a szegedi duó pedig nem tudott újítani és végül a hetedik helyen ért be. A győzelmet itt is a németek szerezték meg az ukránok és a fehéroroszok előtt.

A B döntős magyar egységek közül Hodován Dávid (C-1 200 m) és a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású női kajak négyes (500 m) is második lett, így összesítésben egyaránt a 11. helyen zárt. A férfi kenu egyesek sprintversenyét a lengyel Oleksii Koliadych nyerte, míg a női négyeseknél Kína lett a világbajnok.

A nap egyetlen magyar érdekeltségű para fináléjában, női VL1 200 méteren a vb-újonc Baranyai Réka a remek negyedik helyet szerezte meg.

A többi döntőt szombaton és a vasárnapi zárónapon rendezik.

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Kezdőlap    Sport    Őrületes befutó és magyar aranyeső: Fejes és Csikós is világbajnok

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