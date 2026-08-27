Gyalogosok közé hajtott egy sofőr egy pályaudvaron – halálos áldozata is van a franciaországi esetnek

David Claviere, Calvados megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a sérültek közül heten súlyos állapotban vannak. Hozzátette, hogy a gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy az Oroszországban született, 26 éves férfi miért követte el a tettét. A gyanúsított azelőtt nem állt a hírszerzés látókörében.

A hatóságok még vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight. pic.twitter.com/Ih50OEtAbN — liten drage (@DrageLiten) August 27, 2026

A BBC brit műsorszolgáltató úgy tudja, hogy a gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés tört ki.

Caen hatóságai részéről Bruno Coutanceau azt közölte, hogy az ügyet a jelenlegi szakaszban nem kezelik terrorcselekményként.