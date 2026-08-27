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Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Gyalogosok közé hajtott egy sofőr egy pályaudvaron – halálos áldozata is van a franciaországi esetnek

Infostart / MTI

Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvaránál szerda éjjel, egy ember meghalt, tíz megsérült - közölték a helyi hatóságok.

David Claviere, Calvados megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a sérültek közül heten súlyos állapotban vannak. Hozzátette, hogy a gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy az Oroszországban született, 26 éves férfi miért követte el a tettét. A gyanúsított azelőtt nem állt a hírszerzés látókörében.

A hatóságok még vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

A BBC brit műsorszolgáltató úgy tudja, hogy a gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés tört ki.

Caen hatóságai részéről Bruno Coutanceau azt közölte, hogy az ügyet a jelenlegi szakaszban nem kezelik terrorcselekményként.

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