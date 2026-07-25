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A Aston Martin szerelõi a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete elõtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ma eldől, kié lesz a pole pozíció a Magyar Nagydíjon – sport a tévében

Infostart / MTI

Sprintfutam, szabadezdés és időmérő a Hungaroringen; emellett néhány focimeccs, kerékpár, tiratlon, úszás és golf is szerepel az élő kínálatban.

M4 Sport

10.00: Autósport, Forma-3, Magyar Nagydíj, sprintfutam

12.30: Autósport, Forma-1, Magyar Nagydíj, 3. szabadedzés

14.00: Autósport, Forma-2, Magyar Nagydíj, sprintfutam

16.00: Autósport, Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés

19.30: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd

M4 Sport+

12.45: Kerékpár, Tour de France, 20. szakasz

17.15: Triatlon, vb-sorozat, London, férfi és női verseny

Sport 1

21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool

Sport 2

14.00: Lóverseny, ügető futamok, Kincsem Park

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Kansas City Royals

Eurosport 1

11.00: Kerékpár, Tour de France, 20. szakasz

20.00: Úszás, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow

Eurosport 2

12.30: Vívás, világbajnokság, Hongkong

19.00: Golf, PGA Tour

Match 4

13.00: Tenisz, ATP-torna, Kitzbühel, döntő

16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Celtic–AC Milan

20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Standard Liege–Juventus

Arena 4

13.30: Autósport, DTM, Oschersleben

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Kezdőlap    Sport    Ma eldől, kié lesz a pole pozíció a Magyar Nagydíjon – sport a tévében

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Óriásberuházást jelentett be Kapitány István

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A termékenység összeomlására a választójog reformja lehetne a megoldás?

A termékenység összeomlására a választójog reformja lehetne a megoldás?

Június végén megjelent véleménycikkemben amellett érveltem, hogy meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét, mert az alkalmatlan, sőt kontraproduktív annak a célnak az elérésére, hogy minél több gyermek szülessen a népességfogyás megállítása, de legalábbis lassítása érdekében. Cikkemre Tóth I. János reagált, aki  szerint az anyák szja-mentességét nem eltörölni, hanem értékelni és megfelelő időtávon vizsgálni kell. Úgy véli, a hazai demográfiai válság középpontjában nem elsősorban a nagycsaládok hiánya áll, hanem az első és második gyermek megszületésének elmaradása. Ebben a cikkben az általa felvetett állításokra válaszolok, amellett érvelve, hogy a demográfiai fordulat kulcsa – szemben az általa felvázolt megoldással – elsősorban a nagycsaláddá válás erőteljes támogatása, az „anyai életpályamodell” kialakítása lehet. A vita azonban túlmutathat a családtámogatások technikai részletein is egészen az úgynevezett családi választójoggal kapcsolatos elképzelésekig.

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