Ma eldől, kié lesz a pole pozíció a Magyar Nagydíjon – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Autósport, Forma-3, Magyar Nagydíj, sprintfutam
12.30: Autósport, Forma-1, Magyar Nagydíj, 3. szabadedzés
14.00: Autósport, Forma-2, Magyar Nagydíj, sprintfutam
16.00: Autósport, Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés
19.30: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd
M4 Sport+
12.45: Kerékpár, Tour de France, 20. szakasz
17.15: Triatlon, vb-sorozat, London, férfi és női verseny
Sport 1
21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool
Sport 2
14.00: Lóverseny, ügető futamok, Kincsem Park
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Kansas City Royals
Eurosport 1
11.00: Kerékpár, Tour de France, 20. szakasz
20.00: Úszás, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow
Eurosport 2
12.30: Vívás, világbajnokság, Hongkong
19.00: Golf, PGA Tour
Match 4
13.00: Tenisz, ATP-torna, Kitzbühel, döntő
16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Celtic–AC Milan
20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Standard Liege–Juventus
Arena 4
13.30: Autósport, DTM, Oschersleben