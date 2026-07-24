Kezdődik a F1-es hétvége a Hungaroringen és indul az NB I – sport a tévében

M4 Sport:
13.30: Autósport, Forma–1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés
15.00: Autósport, Forma–3, Magyar Nagydíj, időmérő edzés
16.00: Autósport, Forma–2, Magyar Nagydíj, időmérő edzés
17.00: Autósport, Forma–1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés
20.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Duna World
15.30: Kerékpár, Tour de France, 19. szakasz
Sport 1
15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool
Sport 2
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Colorado Rockies
Eurosport 1
13.45: Kerékpár, Tour de France, 19. szakasz
20.00: Úszás, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow
Eurosport 2
22.00: Golf, PGA Tour