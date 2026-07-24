ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.41
usd:
319.16
bux:
0
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Mercedes szerelõi kerékcserét gyakorolnak a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete elõtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kezdődik a F1-es hétvége a Hungaroringen és indul az NB I – sport a tévében

Infostart

Kerékpár, küzdősport, darts, baseball, úszás és golf is szerepel a sportcsatonák pénteki élő kínálatában.

M4 Sport:

13.30: Autósport, Forma–1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés

15.00: Autósport, Forma–3, Magyar Nagydíj, időmérő edzés

16.00: Autósport, Forma–2, Magyar Nagydíj, időmérő edzés

17.00: Autósport, Forma–1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés

20.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Duna World

15.30: Kerékpár, Tour de France, 19. szakasz

Sport 1

15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool

Sport 2

22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Colorado Rockies

Eurosport 1

13.45: Kerékpár, Tour de France, 19. szakasz

20.00: Úszás, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow

Eurosport 2

22.00: Golf, PGA Tour

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kezdődik a F1-es hétvége a Hungaroringen és indul az NB I – sport a tévében

labdarúgás

forma-1

úszás

kerékpár

golf

baseball

darts

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Deák András: ha le kell állítani az uniós olajszankciókat, az a rendszer összeomlását jelentheti

Deák András: ha le kell állítani az uniós olajszankciókat, az a rendszer összeomlását jelentheti

Az Európai Unió célja továbbra is az orosz olajtól való függetlenedés, a Hormuzi-szoros körüli feszültség azonban késleltetheti ezt a folyamatot – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Deák András hozzátette: a teljes leválás Magyarország számára jogi kérdéseket is felvet. Ráadásul Oroszországnak annak ellenére sincsenek pénzügyi gondjai, hogy csökken az olajtermelése.
VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlan tervet leplezett le Donald Trump: Irán teljesen ki van borulva

Példátlan tervet leplezett le Donald Trump: Irán teljesen ki van borulva

Az Egyesült Államok a befagyasztott iráni vagyonelemeket fogja felhasználni arra, hogy kártérítést fizessen azoknak a hajózási társaságoknak, melyeknek hajóit Irán megtámadja – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forsthoffer Ágnes kihirdette az első törvényt államfőként: rengeteg magyar család fog örülni neki

Forsthoffer Ágnes kihirdette az első törvényt államfőként: rengeteg magyar család fog örülni neki

Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő kihirdette az iskolakezdési támogatásról szóló jogszabályt.

BBC
Business Sport Travel Science
US hits dozens of trading partners with new wave of tariffs

US hits dozens of trading partners with new wave of tariffs

Imposed citing forced labour concerns, the levies replace a temporary global duty brought in after the US Supreme Court struck down tariffs in February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 22:15
Kikapott a Paks a Kl-selejtezőben
2026. július 23. 21:57
Duplázással nyert a Fradi
×
×