Tüntetések és politikai válság után új védelmi minisztert kaphat Ukrajna

„A verhovna rada nemrég kapta meg Zelenszkij javaslatát a védelmi és a külügyminiszteri posztra, Jevhenyij Hmarát, illetve Andrij Szibihát” – ismertette Telegram-oldalán a képviselő.

Mint közölte, a jelölteket a nap folyamán hallgatják meg a frakciók, jelöltségük szerdán kerül az illetékes bizottságok elé, amit a parlamenti szavazás követ majd.

Az ukrán kormány Zelenszkijjel egyeztetve július 17-én Hmarát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Szibihát pedig ideiglenesen a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg. Hmara azt megelőzően az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője volt.

Hmarát azt követően bízták meg a védelmi tárca vezetésével, hogy Mihajlo Fedorov védelmi minisztert júliusban menesztette Zelenszkij. Utóbbi döntés politikai válságot, és Fedorov melletti tüntetéseket váltott ki.