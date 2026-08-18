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Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvétele Jevhen Hmara megbízott ukrán védelmi miniszterrõl, Olekszandr Szirszkij tábornokról, az ukrán hadsereg leváltott fõparancsnokáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökrõl és Mihajlo Drapatijról, az egyesített erõk parancsnokáról, újonnan kinevezett fõparancsnokról (b-j) Kijevben 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Tüntetések és politikai válság után új védelmi minisztert kaphat Ukrajna

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jevhenyij Hmarát jelölte kedden a védelmi miniszteri, Andrij Szibihát pedig a külügyminiszteri tisztségre, amit a parlamentnek kell jóváhagynia – közölte Irina Herascsenko képviselő.

„A verhovna rada nemrég kapta meg Zelenszkij javaslatát a védelmi és a külügyminiszteri posztra, Jevhenyij Hmarát, illetve Andrij Szibihát” – ismertette Telegram-oldalán a képviselő.

Mint közölte, a jelölteket a nap folyamán hallgatják meg a frakciók, jelöltségük szerdán kerül az illetékes bizottságok elé, amit a parlamenti szavazás követ majd.

Az ukrán kormány Zelenszkijjel egyeztetve július 17-én Hmarát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Szibihát pedig ideiglenesen a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg. Hmara azt megelőzően az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője volt.

Hmarát azt követően bízták meg a védelmi tárca vezetésével, hogy Mihajlo Fedorov védelmi minisztert júliusban menesztette Zelenszkij. Utóbbi döntés politikai válságot, és Fedorov melletti tüntetéseket váltott ki.

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Kezdőlap    Külföld    Tüntetések és politikai válság után új védelmi minisztert kaphat Ukrajna

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