A tájékoztatás szerint a baleset miatt a rendőrök a tapolcai és a csatárhegyi csomópont között zárták le a főutat, a forgalmat Veszprém belterületére, a Pápai út és a József Attila utca felé terelik.
Motoros és autó ütközött, lezárták a 8-as főutat Veszprémnél
Motoros és személyautó ütközött a 8-as főúton Veszprémnél kedd délután, a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a várost elkerülő körgyűrű északnyugati szakaszát lezárták – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
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Átvilágítja a magyar kormány a 4iG és az állam kapcsolatait, rángatják a részvényeket
Kis mínuszban zártak hétfőn a vezető európai és amerikai részvénypiacok, és a hangulat érdemben a kedd reggeli ázsiai kereskedésben sem javult. Többségében estek az ázsiai részvénypiacok kedden, az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése háttérbe szorította a mesterségesintelligencia-beruházásokkal kapcsolatos újabb kedvező híreket. A többnapos erősödést követő korrekció elsősorban Japán, Dél-Korea, Kína és Hongkong technológiai részvényeit érintette, a befektetők ismét az inflációs és kamatkilátásokat, és a jegybanki szigorítás kockázatát mérlegelik. A magyar tőzsdén a legnagyobb izgalom a 4iG papírjaiban van, a részvény a tegnapi zuhanás után tovább esik ma is.
Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok
Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is.
UK 'supports Ukraine 100%', Burnham says, after Russia's drone warning
Russia accuses the UK of escalating the Ukraine war by supplying British-made drones as the prime minister vows to support Kyiv in its "hour of need".