Motoros és autó ütközött, lezárták a 8-as főutat Veszprémnél

Kis mínuszban zártak hétfőn a vezető európai és amerikai részvénypiacok, és a hangulat érdemben a kedd reggeli ázsiai kereskedésben sem javult. Többségében estek az ázsiai részvénypiacok kedden, az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése háttérbe szorította a mesterségesintelligencia-beruházásokkal kapcsolatos újabb kedvező híreket. A többnapos erősödést követő korrekció elsősorban Japán, Dél-Korea, Kína és Hongkong technológiai részvényeit érintette, a befektetők ismét az inflációs és kamatkilátásokat, és a jegybanki szigorítás kockázatát mérlegelik. A magyar tőzsdén a legnagyobb izgalom a 4iG papírjaiban van, a részvény a tegnapi zuhanás után tovább esik ma is.