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Gyászolók leróják kegyeletüket Sydneyben, a város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Szomorú rekord: 32 éve nem volt ennyi antiszemita támadás a világban

Infostart / MTI

Több mint 30 éve nem volt olyan sok halálos áldozata az antiszemita támadásoknak világszerte, mint 2025-ben.

Húsz embert gyilkoltak meg tavaly antiszemita indíttatású erőszakcselekményekben Sydney-ben, Manchesterben, Washingtonban és Boulderben. A zsidó diaszpóra számára így 2025 volt a „legpusztítóbb” év 1994 óta, amikor 85 ember halt meg a Buenos Aires-i zsidó központ ellen elkövetett robbantásos merényletben állapította meg az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) szerdán közzétett jelentésében.

Az ADL jelentésében

több mint 23 ezer antiszemita incidenst jegyzett fel a hét vizsgált országra - Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Argentína, Ausztrália - vonatkozóan.

Ezekben az államokban élnek Izraelen kívül a legnagyobb lélekszámú zsidó közösségek, amelyek a diaszpóra több mint 90 százalékát teszik ki. Az itt rögzített antiszemita incidensek száma 136 százalékos, az erőszakos támadások száma pedig 97 százalékos emelkedést mutat a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni 2023. októberi támadását megelőző évhez képest.

„Az antiszemitizmus nem múló fellángolás többé, ez az új normalitás” – figyelmeztetett a New York-i székhelyű szervezet, amely felszólította a kormányokat, hogy ne csak utólag reagáljanak a zsidókat ért támadásokra, hanem kezdjenek el megelőző lépéseket tenni. Az ADL szerint nagyobb finanszírozásra van szükség a biztonság terén, szigorúbb jogszabályok kellenek, és a közösségi oldalaknak be kellene tartaniuk a saját szabályaikat.

A legsúlyosabb antiszemita támadást 2025-ben Sydney-ben, a Bondi Beach nevű strandon követte el decemberben két férfi, aki 15 embert lőtt agyon egy hanukai rendezvényen. Két hónappal korábban, jom kippur ünnepén a nagy-britanniai Manchesterben ért támadás egy zsinagógát, ott két zsidó embert gyilkoltak meg. Washingtonban és a Colorado állambeli Boulderben pedig három halálos áldozata volt két antiszemita támadásnak májusban, illetve júniusban.

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Kezdőlap    Külföld    Szomorú rekord: 32 éve nem volt ennyi antiszemita támadás a világban

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