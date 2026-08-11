Nem indult jól, de óriásit küzdött Kozák Luca az Eb-döntőben

A debreceni vágtázó a korábbi elődöntőből 12.83 másodperces idővel, futamgyőztesként került a fináléba, melyben nagy bravúrra lett volna szüksége az éremhez.

A 2022-es Eb ezüstérmese a döntőben a rajtnál kicsit beragadt, s az első gátnál a nagy favoritok, Nadine Visser és Pia Skrzyzowska elléptek tőle. A folytatásban Kozák jó ritmusban futott és többeket megelőzött, ám a legjobbakra nem tudott felzárkózni, s végül az ötödik helyen ért célba 12.84 másodperccel.

Az aranyérmet a holland Visser (12.67 mp) célfotóval nyerte meg a lengyel Skrzyzowska (12.67 mp) előtt, míg a bronzérem a francia Laeticia Baptéé (12.73 mp) lett.