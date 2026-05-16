A mezőny Mohácsról kezdte meg az egész napra előre jelzett heves esőzés miatt 143 kilométeresre rövidített távot. A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában végül - időközben meghozott döntés alapján - négy helyett háromszor kellett leküzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba értek. Az etapot szökésből nyerte Söderqvist.

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny.

A záróetapot is teljes egészben közvetíti az M4 Sport.