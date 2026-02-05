ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.94
usd:
321.16
bux:
129819.11
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dina Márton, férfi elit futam győztese a cyclocross Magyar Kupasorozat első állomásán, CrossLiget elnevezésű futamon a Városligetben 2017. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Dina Márton: az idei Tour de Hongrie szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Számos céllal vág neki a 2026-os versenyeknek a kerékpáros Dina Márton. Az InfoRádióban beszélt arról is, hogy az országos bajnokságon és májusi Tour de Hongrie-n is kiemelkedően szeretne szerepelni. Szerinte a magyar körversenyen szinte minden szakasz nehezebb lesz az előzőnél.

Szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz az idei Tour de Hongrie Dina Márton kerékpárversenyző szerint, a második szakasz paksi befutója máris trükkös lesz, utána pedig a harmadik nap szakaszon Pécs – ami a kedvence – rettenetesen nehéz, az utolsó szakaszon pedig nem egy Champs-Élysées-n esetleg gondolható pezsgőzés lesz, lehet, hogy az első pillanattól az utolsóig „üveghangon fogunk menni és támadgatjuk egymást, próbálunk minél előrébb kerülni összetettben” – vélekedett az InfoRádió megkeresésére.

A kezdésig persze még hátra van csaknem 100 nap, addig Dina Márton magaslati edzőtáborba mehet, de viadalokon is részt vesz többek között Andalúziában, és a Strade Bianchén is ott lehet.

Jelen pillanatban erő-állóképességi munkát végez, már-már az aerob erőgyűjtés felé tart.

A magyar körversenyre jelenleg még nem kialakult a stratégia, a felállástól is az aktuális formától is függeni fog szerinte.

Csapatban szeretné megvédeni a magyar bajnoki elsőségét, a Tour de Hongrie-n pedig jól szerepelni, főleg akkor, ha úgy alakul, hogy magáért versenyezhet; a többi versenyen, főként a kisebbeken a győzelem reményével vesz részt, egyértelműen – nagyobb kategóriás versenyeken inkább top 10, top 20.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Dina Márton: az idei Tour de Hongrie szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz

kerékpár

tour de hongrie

dina márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Ukrajnai háború: hadifogolycsere, öt hónapja nem volt ilyenre példa

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy zuhanás után a profik szerint kétszer, háromszor ennyit érnek ezek a részvények!

Nagy zuhanás után a profik szerint kétszer, háromszor ennyit érnek ezek a részvények!

Kettészakadtak a tőkepiacok, vannak a nagy kedvencek, amiknek az árfolyama egymás után dönti az újabb és újabb rekordokat, és olyanok is, amik zuhannak. Most mutatunk néhány olyan részvényt, aminek az árfolyama akár 60-90 százalékot is esett, de az elemzők még mindig optimisták rájuk, a célárak alapján 100-200 százalékos emelkedés is jöhet! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!

Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!

Válaszold meg a Pénzcentrum mai kérdéseit és mutasd meg, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány helyes választ találsz el?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 14:56
Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg
2026. február 5. 14:08
27 évesen elhunyt a volt magyar válogatott atléta
×
×
×
×