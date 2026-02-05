Dina Márton: az idei Tour de Hongrie szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz

Számos céllal vág neki a 2026-os versenyeknek a kerékpáros Dina Márton. Az InfoRádióban beszélt arról is, hogy az országos bajnokságon és májusi Tour de Hongrie-n is kiemelkedően szeretne szerepelni. Szerinte a magyar körversenyen szinte minden szakasz nehezebb lesz az előzőnél.
Szakaszról szakaszra egyre nehezebb lesz az idei Tour de Hongrie Dina Márton kerékpárversenyző szerint, a második szakasz paksi befutója máris trükkös lesz, utána pedig a harmadik nap szakaszon Pécs – ami a kedvence – rettenetesen nehéz, az utolsó szakaszon pedig nem egy Champs-Élysées-n esetleg gondolható pezsgőzés lesz, lehet, hogy az első pillanattól az utolsóig „üveghangon fogunk menni és támadgatjuk egymást, próbálunk minél előrébb kerülni összetettben” – vélekedett az InfoRádió megkeresésére.
A kezdésig persze még hátra van csaknem 100 nap, addig Dina Márton magaslati edzőtáborba mehet, de viadalokon is részt vesz többek között Andalúziában, és a Strade Bianchén is ott lehet.
Jelen pillanatban erő-állóképességi munkát végez, már-már az aerob erőgyűjtés felé tart.
A magyar körversenyre jelenleg még nem kialakult a stratégia, a felállástól is az aktuális formától is függeni fog szerinte.
Csapatban szeretné megvédeni a magyar bajnoki elsőségét, a Tour de Hongrie-n pedig jól szerepelni, főleg akkor, ha úgy alakul, hogy magáért versenyezhet; a többi versenyen, főként a kisebbeken a győzelem reményével vesz részt, egyértelműen – nagyobb kategóriás versenyeken inkább top 10, top 20.
