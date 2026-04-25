2026. április 25. szombat Márk
Betlehem Dávid, az 1500 méteres férfi gyorsúszás győztese a 18. rövidpályás úszó országos bajnokságon Kaposváron 2022. november 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

Magabiztosan: újabb magyar arany Ibizán

Infostart / MTI

Betlehem Dávid aranyérmet nyert három kilométeren a férfiaknál a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában szombaton.

A népes mezőny miatt a férfiaknál három előfutamot rendeztek, melyekből az első tíz-tíz helyezett jutott tovább a 30 fős elődöntőbe. A selejtezők során az olimpiai bronzérmes Betlehem megnyerte a saját futamát, Kreisz Bálint 11., Sárkány Zétény 16., Pittlik Zsigmond pedig 24. helyen fejezte be szereplését. A második előfutamban Kovács-Seres Hunor a harmadik, Kárpáti Máté a hetedik, míg Huszti Márton a nyolcadik helyről lépett tovább, a 11. Nagy Nándor viszont kiesett. A harmadik csoportban Poteczin Dániel tizedikként kiharcolta az elődöntőt, de Marosszéki Armand 11-edikként búcsúzott.

Az elődöntő öt magyarja közül Betlehem elsőként csapott a célba, de a többiek nem tudták kvalifikálni magukat a fináléba, mivel Kovács-Seres 21., Kárpáti 26., Huszti 29., Poteczin pedig 30. lett.

A döntő egyetlen magyarja, a pénteken 10 kilométeren aranyérmes Betlehem szinte végig vezetve, magabiztosan szerezte meg a győzelmet, csaknem két másodpercet verve a második olasz Gregorio Paltrinierire.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 3 km:

  1. BETLEHEM DÁVID 5:43,3 p
  2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 5:45,2
  3. Marc-Antoine Olivier (francia) 5:46,6

korábban, női 3 km:

  1. Moesha Johnson (ausztrál) 6:19,8 perc
  2. Lea Boy (német) 6:22,8
  3. Kadzsimoto Icsika (japán) 6:27,4
  4. FÁBIÁN BETTINA 6:27,5

világkupa

aranyérem

betlehem dávid

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Witnesses hear explosions and sustained gunfire near a military base outside the capital as clashes are reported several other regions.

