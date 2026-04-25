Magabiztosan: újabb magyar arany Ibizán

A népes mezőny miatt a férfiaknál három előfutamot rendeztek, melyekből az első tíz-tíz helyezett jutott tovább a 30 fős elődöntőbe. A selejtezők során az olimpiai bronzérmes Betlehem megnyerte a saját futamát, Kreisz Bálint 11., Sárkány Zétény 16., Pittlik Zsigmond pedig 24. helyen fejezte be szereplését. A második előfutamban Kovács-Seres Hunor a harmadik, Kárpáti Máté a hetedik, míg Huszti Márton a nyolcadik helyről lépett tovább, a 11. Nagy Nándor viszont kiesett. A harmadik csoportban Poteczin Dániel tizedikként kiharcolta az elődöntőt, de Marosszéki Armand 11-edikként búcsúzott.

Az elődöntő öt magyarja közül Betlehem elsőként csapott a célba, de a többiek nem tudták kvalifikálni magukat a fináléba, mivel Kovács-Seres 21., Kárpáti 26., Huszti 29., Poteczin pedig 30. lett.

A döntő egyetlen magyarja, a pénteken 10 kilométeren aranyérmes Betlehem szinte végig vezetve, magabiztosan szerezte meg a győzelmet, csaknem két másodpercet verve a második olasz Gregorio Paltrinierire.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 3 km:

BETLEHEM DÁVID 5:43,3 p Gregorio Paltrinieri (olasz) 5:45,2 Marc-Antoine Olivier (francia) 5:46,6

korábban, női 3 km: