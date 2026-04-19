Szoboszlai győzelmet hozó gólpasszt adott a 100. percben

Szoboszlai Dominikot ismét jobbhátvédnek vezényelte Arne Slot, Kerkez Milos ezúttal nem kezdett, Andy Robertson volt a balhátvéd. (Kerkez a 86. percben beállt végül.)

A Vörösök az első félidőben vezetést szereztek, Cody Gakpo elsőrangú labdáját a jó ütemben mozduló Mohamed Szalah a kapuna lőtte.

A fordulás után az Everton Beto révén kiegyenlített, a Liverpool pedig bajba került: a sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili térdfájdalma miatt nem tudott tovább védeni, a Premier League-ben újonc Freddie Woodman állt be helyette.

Ami dolga akadt, azt megcsinálta, nem kapott gólt, a Liverpool pedig megnyerte a mérkőzést a hosszabbítás tizedik percében.

Szoboszlai Domninik szöglete után Virgil van Dijk az Everton hálójába fejelte a labdát, 1–2.