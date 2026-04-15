2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa és Arne Slot, a Liverpool vezetõedzõje a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntõjének Paris Saint-Germain  Liverpool visszavágó mérkõzésén Liverpoolban 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Slot kimondta: ezen ment el a Liverpool BL-álma

Infostart / MTI

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot szerint a csapatára az egész idény során jellemző rossz helyzetkihasználás okozta a kiesését a címvédő Paris Saint-Germain ellen kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A PSG 2–0-s hazai sikerét követően idegenben is 2–0-ra győzte le a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Mersey-parti együttest, amelyben mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet és végigjátszotta a találkozót. A Liverpool 53 százalékban birtokolta a labdát, 21 kapuralövési kísérlete volt a francia együttes 12 próbálkozásával szemben, míg a szögletek aránya 8–2 volt a házigazda javára. Ennek ellenére a PSG Ousmane Dembélé duplájával újfent nyerni tudott és kettős győzelemmel lépett tovább.

„Sajnos ez is az egyik példája volt annak a számos alkalomnak az idényben, amikor képtelenek voltunk betalálni abból a sok lehetőségből, amely adódott előttünk” – értékelt Slot.

„Csalódottak vagyunk, mert a második félidőben voltak olyan időszakok, amikor azt lehetett érezni, hogy ha akkor betalálunk, ez egy különleges este lehet” – idézte fel. Ugyanakkor előretekintve bizakodását fejezte ki.

„A jövő nagyon fényes a csapat és a klub számára, hiszen megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa bajnokaival és domináns csapat tudunk lenni a saját stadionunkban” – fogalmazott, hozzáfűzve: nem sok együttes tudja úgy uralni a játékot a Paris Saint-Germain ellen ellen és képes annyi lehetőséget kialakítani, mint a Liverpoolnak sikerült. „De a lehetőségek kialakítása egy dolog, a gólszerzés meg egy másik.”

A PSG bizonyította, miért is címvédő

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője úgy véli: együttese bizonyította, miért is a BL címvédője.

„Öröm számomra, hogy a PSG ezen a szinten van, ezen a szinten tud játszani, függetlenül attól, ki az aktuális ellenfél. Hiszünk magunkban, magabiztosak vagyunk és a szurkolóink is ezt a hitet képviselik” – vélekedett.

A tréner szerint a trófea megvédése ebben a sorozatban a legnehezebb kihívások egyike a futballban, de csapata kiérdemelte a jogot, hogy Európa elitjében versenyezzen.

„Újra itt vagyunk és a lehető legtöbbet ki szeretnénk hozni ebből a lehetőségből” – szögezte le.

labdarúgás

bajnokok ligája

liverpool fc

psg

szoboszlai dominik

kerkez milos

arne slot

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el - a termelés más telephelyen folytatódik.

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

