Slot kimondta: ezen ment el a Liverpool BL-álma

A PSG 2–0-s hazai sikerét követően idegenben is 2–0-ra győzte le a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Mersey-parti együttest, amelyben mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet és végigjátszotta a találkozót. A Liverpool 53 százalékban birtokolta a labdát, 21 kapuralövési kísérlete volt a francia együttes 12 próbálkozásával szemben, míg a szögletek aránya 8–2 volt a házigazda javára. Ennek ellenére a PSG Ousmane Dembélé duplájával újfent nyerni tudott és kettős győzelemmel lépett tovább.

„Sajnos ez is az egyik példája volt annak a számos alkalomnak az idényben, amikor képtelenek voltunk betalálni abból a sok lehetőségből, amely adódott előttünk” – értékelt Slot.

„Csalódottak vagyunk, mert a második félidőben voltak olyan időszakok, amikor azt lehetett érezni, hogy ha akkor betalálunk, ez egy különleges este lehet” – idézte fel. Ugyanakkor előretekintve bizakodását fejezte ki.

„A jövő nagyon fényes a csapat és a klub számára, hiszen megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa bajnokaival és domináns csapat tudunk lenni a saját stadionunkban” – fogalmazott, hozzáfűzve: nem sok együttes tudja úgy uralni a játékot a Paris Saint-Germain ellen ellen és képes annyi lehetőséget kialakítani, mint a Liverpoolnak sikerült. „De a lehetőségek kialakítása egy dolog, a gólszerzés meg egy másik.”

A PSG bizonyította, miért is címvédő

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője úgy véli: együttese bizonyította, miért is a BL címvédője.

„Öröm számomra, hogy a PSG ezen a szinten van, ezen a szinten tud játszani, függetlenül attól, ki az aktuális ellenfél. Hiszünk magunkban, magabiztosak vagyunk és a szurkolóink is ezt a hitet képviselik” – vélekedett.

A tréner szerint a trófea megvédése ebben a sorozatban a legnehezebb kihívások egyike a futballban, de csapata kiérdemelte a jogot, hogy Európa elitjében versenyezzen.

„Újra itt vagyunk és a lehető legtöbbet ki szeretnénk hozni ebből a lehetőségből” – szögezte le.