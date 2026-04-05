49 orosz bukott le

A 49. megbukott Jegor Tojanov BMX-bajnok lett, akit meldonium használata miatt eltiltott az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA). A 27 éves kerékpáros 2028 szeptemberéig nem térhet vissza a sportba.

Még a hivatalos döntés bejelentése előtt Tojanov azt írta a közösségi médiában, hogy nem tudatosan használta a tiltott anyagot, és nem érti, hogyan kerülhetett a szervezetébe. A doppingmintájában kimutatott alacsony meldonium-koncentrátumra hivatkozva egyúttal azt sugallta, hogy a szer étrend-kiegészítőkben is előfordulhatott.

A meldonium 2016. január 1. óta szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján. Annak az évnek az első hónapjaiban közel háromszáz orosz sportoló tesztje lett pozitív az anyagra, de a WADA türelmi időt szabott, ami a kezdeti időszakban megbukottak – és nemcsak oroszok – zömének esetében felmentést eredményezett, vagyis a nagy többség akkor még megúszta fegyelmi következmények nélkül.

A gyógyászatban a szívinfarktus és krónikus szívelégtelenség kezelésére alkalmazott meldonium sportbeli alkalmazását azért tiltják, mert növeli a sejtek oxigénfelhasználási hatékonyságát,

így emeli a fizikai teljesítőképességet és segíti a szívizom védelmét nagy terhelés alatt.

