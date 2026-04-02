Komoly elismerést kapott Franciaországtól Kamuti Jenő és Szabó László

A tőrvívóként világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes Kamutit a két ország sport-, ifjúsági és civil kapcsolatainak ápolásáért részesítette aranyéremben a miniszter.

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) honlapjának beszámolója szerint a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnökének az elismerést Jonathan Lacote francia nagykövet adta át Budapesten. Az eseményen jelen volt Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, olimpiai bajnok, ugyancsak a Nemzet Sportolója, továbbá Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke.

Az MPB honlapja szerint Szabó László szerteágazó kapcsolatot ápol a francia sportvilággal és diplomáciával, amelynek középpontjában a 2024-es párizsi paralimpiai játékok sikeres megrendezésének támogatása és a magyar csapat részvétele állt. Szoros munkakapcsolatot alakított ki a Francia Paralimpiai Bizottsággal, valamint diplomáciai kapcsolatokat is ápol a budapesti francia nagykövetséggel és a budapesti Francia Intézettel. A cikk szerint a díj a magyar parasport nemzetközi szintű elismertségét is bizonyítja.

Címképünkön Kamuti Jenő