Élő a Puskás Arénából: Magyarország–Szlovénia

A magyar csapat kezdő tizenegye: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Dárdai M., Kerkez – Tóth A., Schäfer, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács D.

A szlovénoké: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic, Janza – Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Sturm – Vipotnik, Sporar.

A mérkőzést a norvég Rohit Saggi vezeti. Itt van Aleksander Ceferin, az UEFA szlovén elnöke is, Csányi Sándor mellett ül a díszpáholyban.

Az első tíz perc mezőnyjátékot hozott, majd a 12. percben a szlovénoka kapuba találtak, Sturm lőtt a hálóba, Willi Orbán beragadt. Ám les miatt érvénytelenítette a VAR a gólt, egy korábbi szakaszban a labdaűtvételénél lesen volt a vendégek játékosa.

A 17. percben Szoboszlai ívelését Sallai nem érte el.

Eltelt az első félidő első fele, némi eufémiával írhatnánk, hogy idény eleji formát mutat a magyar válogatott, a tény, hogy nem volt még értékelhető támadása.

Kerkez beadása után Sallai kapura pörgette a labdát, Vekic védett.

A félidő utolsó percében Szoboszlai veszélyes szöglete után Vipotniik mentett fejjel.

A második félidőre Osváth Attila és Bárány Donát állt be, lement Bolla és Lukács.

A fordulás utáni első öt percben inkább a szlovénok birtokolták a labdát.

Szoboszlai beadása után Bárány labdáját Vekic nagy bravúrral védte, Sallai elé került a labda, de lövését blokkolták. Utána Sallai csavarását is védte a kapus.

Tóth Balázs bravúrral védett, majd a másik oldalon Szoboszlai nagy helyzetbe hozta Sallait, aki még egy jó cselt is csinált, de aztán a kapu fölé emelt.