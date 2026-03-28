2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Terrorista.
Nyitókép: Getty Images / Caroline Purser

Majdnem terrortámadás történt Párizsban

Infostart / MTI

Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg a hatóságok a francia fővárosban.

A rendőrök vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni. A robbanószerkezet egy öt literes, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.

A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy, a turisták által kedvelt városrészben.

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

Toroczkai László: senki ne számítson kegyelemre

Magyarország–Szlovénia 1:0

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Bemelegítésnek jó volt: megverte Szlovéniát a magyar válogatott

Schön Szabolcs volt a nyerőember, Marco Rossi tanítványai egyetlen góllal verték nyugati szomszédunkat.

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

The Iran-backed Houthi rebels, who seized control of much of north-west Yemen from the internationally-recognised government, earlier fired a missile towards Israel.

2026. március 28. 18:23
XIV. Leó pápa adakozásra szólított fel Monacóban
2026. március 28. 16:23
Több mint húsz migránst mentettek ki a Földközi-tengerből
