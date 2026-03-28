Majdnem terrortámadás történt Párizsban

A rendőrök vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni. A robbanószerkezet egy öt literes, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.

A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

An attempted terrorist attack in Paris, involving an explosion outside a Bank of America office, was foiled.

Police officers detained a man as he attempted to detonate an improvised explosive device. pic.twitter.com/pHyLhPYEdJ — Argonaut (@FapeFop90614) March 28, 2026

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy, a turisták által kedvelt városrészben.