ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Somogyi Győző festőművész műtermében.
Nyitókép: Facebook/Magyar Művészeti Akadémia

Ők a legújabb Balaton-díjasok

Infostart / MTI

A balatoni identitás kialakítása fontos mérföldkövének nevezte a Balaton-díj odaítélését Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Balatoni Szövetség által alapított elismerés pénteki átadásán, Révfülöpön.

Az ünnepségen Balaton-díjjal tüntették ki Somogyi Győző festőművészt, Kutasi Gábor rendőr alezredest és Ruzsics Ferenc volt keszthelyi polgármestert.

Navracsics Tibor beszédében kiemelte, hogy a Balatoni Szövetség hosszú ideje dolgozik a balatoni identitás megteremtésén.

"Léteznek a Balaton térségének hősei, akik nem csupán egyes városok vagy megyék büszkeségei, hanem az egész balatoni térség büszke lehet rájuk" - hangoztatta.

Mint mondta, az évek óta odaítélt díj által "nagy lépést tettünk egy olyan balatoni identitás felé, amely megélhető, amely a hétköznapi életben is tapasztalható". Példaként kiemelte a díjazott Somogyi Győző képzőművészt, aki megfogalmazása szerint "nemcsak a Veszprém vármegyeieké, hanem az egész térség büszke lehet rá".

Hozzátette: a Balatoni Szövetség évről évre átadja a Balaton-díjat azoknak a személyiségeknek, akik sokat tesznek a térségért, és akikre büszkék lehetünk.

Pali Róbert, a szövetség elnöke felidézte, hogy a szervezetet 1904-ben alapították. Ez polgármesterek szövetsége, amely mintegy 120 éves fennállása alatt ma büszkélkedhet a legtöbb taggal: kilencvenen vannak - tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy az alapvető elképzelés 120 éve nem változott: érdekképviseleti és érdekharmonizáló feladatokat látnak el, ami a résztvevők együttműködésén alapul.

Kezdőlap    Belföld    Ők a legújabb Balaton-díjasok

balaton

navracsics tibor

kutasi gábor

balaton-díj

somogyi győző

ruzsics ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet

Hiába a hét második felében érkező mediterrán ciklon, az ország jelentős részén nem hullott a vártnak megfelelő mennyiségű kevés csapadék. A Weather on Maps elemzése szerint a szombat reggelig csak a Kisalföld egy részén és a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónap mennyiségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Futballtörténelemre készül a tízéves válogatott: Koszovó is előbb jut ki a vébére, mint mi?

A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 13:47
NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban
2026. március 28. 12:15
Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között
×
×