Ők a legújabb Balaton-díjasok

Az ünnepségen Balaton-díjjal tüntették ki Somogyi Győző festőművészt, Kutasi Gábor rendőr alezredest és Ruzsics Ferenc volt keszthelyi polgármestert.

Navracsics Tibor beszédében kiemelte, hogy a Balatoni Szövetség hosszú ideje dolgozik a balatoni identitás megteremtésén.

"Léteznek a Balaton térségének hősei, akik nem csupán egyes városok vagy megyék büszkeségei, hanem az egész balatoni térség büszke lehet rájuk" - hangoztatta.

Mint mondta, az évek óta odaítélt díj által "nagy lépést tettünk egy olyan balatoni identitás felé, amely megélhető, amely a hétköznapi életben is tapasztalható". Példaként kiemelte a díjazott Somogyi Győző képzőművészt, aki megfogalmazása szerint "nemcsak a Veszprém vármegyeieké, hanem az egész térség büszke lehet rá".

Hozzátette: a Balatoni Szövetség évről évre átadja a Balaton-díjat azoknak a személyiségeknek, akik sokat tesznek a térségért, és akikre büszkék lehetünk.

Pali Róbert, a szövetség elnöke felidézte, hogy a szervezetet 1904-ben alapították. Ez polgármesterek szövetsége, amely mintegy 120 éves fennállása alatt ma büszkélkedhet a legtöbb taggal: kilencvenen vannak - tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy az alapvető elképzelés 120 éve nem változott: érdekképviseleti és érdekharmonizáló feladatokat látnak el, ami a résztvevők együttműködésén alapul.