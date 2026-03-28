Komoly változások jönnek a közlekedésben

Az érintett éjszakai időszakban utazóknak érdemes az utazásuk előtt tájékozódniuk a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest-Győr, Budapest-Esztergom, Budapest-Székesfehérvár, Siófok-Kaposvár, Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác, Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, Zajta-Fehérgyarmat, Budapest-Újszász-Szolnok és Budapest-Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét, és több nemzetközi járatot is érinti.

Változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a Máv-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.

Változik a BKK-járatok menetrendje az óraátállítás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek.

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3.00 és 4.00 között a 2.00 és 3.00 közötti indulások szerint járnak (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A) - tájékoztattak. Jelezték továbbá, hogy az év többi napján 2.00 és 3.00 között induló járatok a végállomásukról még a téli időszámítás szerint 1.00 és 2.00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás.

A 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. Az utazók a menetrendi változásokról a BKK oldalán tájékozódhatnak.