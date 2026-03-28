Étkezőkocsi a nyári menetrendről tartott sajtótájékoztatón a Kelenföldi pályaudvaron 2022. június 16-án. A Volánbusznál június 16-án, a vasútnál pedig június 18-án lép életbe a nyári menetrend.
Komoly változások jönnek a közlekedésben

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint a BKK-járatok, a helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak - közölte a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az érintett éjszakai időszakban utazóknak érdemes az utazásuk előtt tájékozódniuk a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest-Győr, Budapest-Esztergom, Budapest-Székesfehérvár, Siófok-Kaposvár, Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác, Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, Zajta-Fehérgyarmat, Budapest-Újszász-Szolnok és Budapest-Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét, és több nemzetközi járatot is érinti.

Változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a Máv-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.

Változik a BKK-járatok menetrendje az óraátállítás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek.

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3.00 és 4.00 között a 2.00 és 3.00 közötti indulások szerint járnak (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A) - tájékoztattak. Jelezték továbbá, hogy az év többi napján 2.00 és 3.00 között induló járatok a végállomásukról még a téli időszámítás szerint 1.00 és 2.00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás.

A 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. Az utazók a menetrendi változásokról a BKK oldalán tájékozódhatnak.

Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy

Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy
A sajtóhírekkel ellentétben nincs szabályozási terve a Balatonnak – mondta az InfoRádióban Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: a tó üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, de ez nem azonos az ideálisnak tekinthető vízállási értékekkel.
Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését

Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

