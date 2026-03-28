Buta kutya - itt a lista, de van, akinek csak ilyen állat való

A szakértő által kidolgozott intelligencia-skála az adaptív, az ösztönös, valamint az engedelmességi és munkaintelligenciát ötvözi. Ez utóbbi kategória méri, hogy egy eb hány ismétlés után sajátít el egy emberi parancsot. Bár bizonyos fajták ezen a teszten alulteljesítenek, a kutyaviselkedési tanácsadók szerint ez sokszor nem szellemi kapacitás, hanem „érdekérvényesítés” kérdése: sok kutya egyszerűen nem látja értelmét a parancsok végrehajtásának, vagy a tenyésztési céljaiból adódóan függetlenebb személyiség - ad összefoglalót a blikk.hu.

A lista

Afgán agár: A statisztikák szerint a legalacsonyabb munkaintelligenciával rendelkezik, ám ez erős akaratából és függetlenségéből fakad. Családtagjaival rendkívül kedves és játékos.

Basenji: „Macskaszerű” viselkedése miatt nem érdekli az engedelmességi tréning. Különlegessége, hogy nem ugat, és rendkívül tiszta állat.

Angol bulldog: A rangsorban a harmadik helyen áll, amit a szakértők inkább a fajtára jellemző közmondásos lustaságnak, semmint butaságnak tulajdonítanak. Az egyik legszelídebb és legkevésbé harapós fajta.

Csau-csau: Tartózkodó és önálló kutya, amely az idomíthatósági teszteken rendre elbukik, de hűsége megkérdőjelezhetetlen.

Pekingi palotakutya: Bár a trükkök elsajátítása távol áll tőle, eredeti feladatát – miszerint kiváló öleb és társ – tökéletesen ellátja, ezért az idősek számára az egyik legajánlottabb fajta.

Lauren Novack kutyaviselkedési szakértő hangsúlyozta:

a „butának” nevezett fajták gyakran a legnyugodtabbak és leghűségesebbek,

így a gazdák számára a magas IQ-nál sokszor fontosabb belső tulajdonságokkal rendelkeznek.