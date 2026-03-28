2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Nyitókép: Pixabay

Buta kutya - itt a lista, de van, akinek csak ilyen állat való

Infostart

Nem feltétlenül az értelem hiánya, hanem a függetlenség és a motiváció sajátos formája áll a „legbutábbnak” titulált kutyafajták viselkedése mögött – derül ki Stanley Coren, a UCLA pszichológiaprofesszorának kutatásaiból.

A szakértő által kidolgozott intelligencia-skála az adaptív, az ösztönös, valamint az engedelmességi és munkaintelligenciát ötvözi. Ez utóbbi kategória méri, hogy egy eb hány ismétlés után sajátít el egy emberi parancsot. Bár bizonyos fajták ezen a teszten alulteljesítenek, a kutyaviselkedési tanácsadók szerint ez sokszor nem szellemi kapacitás, hanem „érdekérvényesítés” kérdése: sok kutya egyszerűen nem látja értelmét a parancsok végrehajtásának, vagy a tenyésztési céljaiból adódóan függetlenebb személyiség - ad összefoglalót a blikk.hu.

A lista

Afgán agár: A statisztikák szerint a legalacsonyabb munkaintelligenciával rendelkezik, ám ez erős akaratából és függetlenségéből fakad. Családtagjaival rendkívül kedves és játékos.

Basenji: „Macskaszerű” viselkedése miatt nem érdekli az engedelmességi tréning. Különlegessége, hogy nem ugat, és rendkívül tiszta állat.

Angol bulldog: A rangsorban a harmadik helyen áll, amit a szakértők inkább a fajtára jellemző közmondásos lustaságnak, semmint butaságnak tulajdonítanak. Az egyik legszelídebb és legkevésbé harapós fajta.

Csau-csau: Tartózkodó és önálló kutya, amely az idomíthatósági teszteken rendre elbukik, de hűsége megkérdőjelezhetetlen.

Pekingi palotakutya: Bár a trükkök elsajátítása távol áll tőle, eredeti feladatát – miszerint kiváló öleb és társ – tökéletesen ellátja, ezért az idősek számára az egyik legajánlottabb fajta.

Lauren Novack kutyaviselkedési szakértő hangsúlyozta:

a „butának” nevezett fajták gyakran a legnyugodtabbak és leghűségesebbek,

így a gazdák számára a magas IQ-nál sokszor fontosabb belső tulajdonságokkal rendelkeznek.

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
×
×
×