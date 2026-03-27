Autobest Conquest: hamarosan kiderül a győztes – nézze velünk élőben

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest hagyományosan a részvevő 33 ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdet győztest, 2026-tól azonban a közönség szavazatai is számítanak.
A január 19-én a www.autobest.org és itthon a www.azauto.hu oldalon elindított szavazásban bárki voksolhatott az általa legjobbnak tartott döntősre, a közönségszavazatok a végeredmény felét teszik ki, a másik 50 százalék a zsűri pontjai alapján áll össze.
A 2026-os döntősök:
- BYD Dolphin Surf
- Citroën C3 Aircross
- Fiat Grande Panda
- Ford Puma Gen-E
- MG S5 EV
- Renault 4
Az Autobest Conquest 2026 végeredményét a szervezet élő közvetítésben hirdeti ki március 28-án, szombaton 18 órától. A közvetítést itt lehet majd követni:
A közönségszavazás csak a közvetítés ideje alatt zárul le, a szavazók között pedig egy autót is kisorsol az Autobest.