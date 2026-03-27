Autobest Conquest: hamarosan kiderül a győztes – nézze velünk élőben

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest hagyományosan a részvevő 33 ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdet győztest, 2026-tól azonban a közönség szavazatai is számítanak.

A január 19-én a www.autobest.org és itthon a www.azauto.hu oldalon elindított szavazásban bárki voksolhatott az általa legjobbnak tartott döntősre, a közönségszavazatok a végeredmény felét teszik ki, a másik 50 százalék a zsűri pontjai alapján áll össze.

A 2026-os döntősök:

BYD Dolphin Surf

Citroën C3 Aircross

Fiat Grande Panda

Ford Puma Gen-E

MG S5 EV

Renault 4

Az Autobest Conquest 2026 végeredményét a szervezet élő közvetítésben hirdeti ki március 28-án, szombaton 18 órától. A közvetítést itt lehet majd követni:

A közönségszavazás csak a közvetítés ideje alatt zárul le, a szavazók között pedig egy autót is kisorsol az Autobest.