2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Nyitókép: Pixabay/rihaij

Ügyesen kezelik a stresszt a macskák, ezért választanak fura fekhelyet maguknak

Infostart

Tudományos magyarázatot kaptak a macskatulajdonosok körében jól ismert jelenségek: szakértők vizsgálták meg, miért részesítik előnyben a macskák a kartondobozokat és a kijelölt formákat a drága fekhelyekkel szemben.

A PETBOOK állatpszichológiai elemzése szerint a macskák dobozok iránti rajongása mögött alapvető biztonsági ösztönök húzódnak meg. Nicholas Dodman, a Tufts Egyetem professzora rámutatott: a szűk, zárt terek fizikai kontaktust kényszerítenek ki az állat teste és a környezete között, ami endorfint szabadít fel a szervezetükben. Ez a nyugtató hatás magyarázza, miért préselik bele magukat a helybéli kedvencek a látszólag túl kicsi tárolókba is - olvasható a blikk.hu-n.

Az új környezetbe kerülő, bizonytalanabb egyedek számára

a doboz stratégiai megfigyelőpontként szolgál,

ahonnan védett pozícióból mérhetik fel az eseményeket.

A szakértők hozzáteszik, hogy a kartondobozok anyaga és illata is ingerli a macskák kíváncsiságát, így egy egyszerű csomagolóanyag sokszor hatékonyabb stresszoldó eszköz lehet, mint a speciálisan kiképzett macskabútorok.

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Számos, frissen megjelent független tudományos vizsgálat is ugyanarra a következtetésre jutott: a globális éghajlatváltozás nem egyenletes, hanem immár gyorsuló ütemben zajlik. A Föld energiamérlege egyre jobban felborul, a légkör gyorsabban melegszik, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt. Ezek a folyamatok nem távoli, elvont változások: már most hatnak időjárásunkra, ökoszisztémáinkra, mezőgazdaságunkra, gyakorlatilag mindenre a környezetünkben. A gyorsulás megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássuk, merre tart a klíma, és miért vált sürgetővé a cselekvés és az elkerülhetetlen alkalmazkodás.

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Israel and Iran exchange fire overnight and drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain as Iran war enters second month.

