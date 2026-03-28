Ügyesen kezelik a stresszt a macskák, ezért választanak fura fekhelyet maguknak

A PETBOOK állatpszichológiai elemzése szerint a macskák dobozok iránti rajongása mögött alapvető biztonsági ösztönök húzódnak meg. Nicholas Dodman, a Tufts Egyetem professzora rámutatott: a szűk, zárt terek fizikai kontaktust kényszerítenek ki az állat teste és a környezete között, ami endorfint szabadít fel a szervezetükben. Ez a nyugtató hatás magyarázza, miért préselik bele magukat a helybéli kedvencek a látszólag túl kicsi tárolókba is - olvasható a blikk.hu-n.

Az új környezetbe kerülő, bizonytalanabb egyedek számára

a doboz stratégiai megfigyelőpontként szolgál,

ahonnan védett pozícióból mérhetik fel az eseményeket.

A szakértők hozzáteszik, hogy a kartondobozok anyaga és illata is ingerli a macskák kíváncsiságát, így egy egyszerű csomagolóanyag sokszor hatékonyabb stresszoldó eszköz lehet, mint a speciálisan kiképzett macskabútorok.