NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

A választási eljárási törvény a választási irodák - így az NVI - feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben.

Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölő szervezeteket az általános országgyűlési képviselők választására vonatkozó jogszabályokról a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezők voksolásáról vagy a külföldön történő szavazásról.

Információt adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Vannay-Skody Tamás, a központi VISZ vezetője az MTI-nek elmondta: sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is, de az érdeklődők között sokan vannak, akik a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban jelentkeznek kérdéssel.

Hozzátette: több megkeresés érkezik a mozgóurna-igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a „kit ajánlottam" szolgáltatás tárgyában. Gyakran keresik meg a központi VISZ-t a helyi választási irodák és bizottságok elérhetőségét, a különböző nyomtatványok kitöltésének módját illetően is.

A központi VISZ január eleje óta hívható telefonon.

A szolgálat munkatársait pedig az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkeresheti, akinek kérdése van. A központi VISZ hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig tart nyitva. Az NVI választási információs szolgálata a visz@nvi.hu e-mail-címen fogad elektronikus leveleket. A szolgálat a 06-1-795-3310-as telefon érhető el választási ügyekben, de a valasztas.hu-n található, friss információkkal kiegészített Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban (https://www.valasztas.hu/gyik2026) is hasznos információkat olvashatnak a választók.

A helyi választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit az NVI honlapján (https://www.valasztas.hu/elerhetosegek) közzétették.