ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy választópolgár a pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban kialakított 1. számú szavazókörben a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

Infostart / MTI

Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és mozgóurna-igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) központi választási információs szolgálatánál (VISZ).

A választási eljárási törvény a választási irodák - így az NVI - feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben.

Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölő szervezeteket az általános országgyűlési képviselők választására vonatkozó jogszabályokról a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezők voksolásáról vagy a külföldön történő szavazásról.

Információt adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Vannay-Skody Tamás, a központi VISZ vezetője az MTI-nek elmondta: sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is, de az érdeklődők között sokan vannak, akik a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban jelentkeznek kérdéssel.

Hozzátette: több megkeresés érkezik a mozgóurna-igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a „kit ajánlottam" szolgáltatás tárgyában. Gyakran keresik meg a központi VISZ-t a helyi választási irodák és bizottságok elérhetőségét, a különböző nyomtatványok kitöltésének módját illetően is.

A központi VISZ január eleje óta hívható telefonon.

A szolgálat munkatársait pedig az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkeresheti, akinek kérdése van. A központi VISZ hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig tart nyitva. Az NVI választási információs szolgálata a visz@nvi.hu e-mail-címen fogad elektronikus leveleket. A szolgálat a 06-1-795-3310-as telefon érhető el választási ügyekben, de a valasztas.hu-n található, friss információkkal kiegészített Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban (https://www.valasztas.hu/gyik2026) is hasznos információkat olvashatnak a választók.

A helyi választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit az NVI honlapján (https://www.valasztas.hu/elerhetosegek) közzétették.

Kezdőlap    Belföld    NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

nvi

nemzeti választási iroda

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet

Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet

Hiába a hét második felében érkező mediterrán ciklon, az ország jelentős részén nem hullott a vártnak megfelelő mennyiségű kevés csapadék. A Weather on Maps elemzése szerint a szombat reggelig csak a Kisalföld egy részén és a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónap mennyiségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Futballtörténelemre készül a tízéves válogatott: Koszovó is előbb jut ki a vébére, mint mi?

Futballtörténelemre készül a tízéves válogatott: Koszovó is előbb jut ki a vébére, mint mi?

A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 13:01
Ők a legújabb Balaton-díjasok
2026. március 28. 12:15
Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között
×
×