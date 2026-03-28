Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy

Március 26-án reggel 7 órakor a Balaton átlagos vízállása 90 centiméter volt, és ez az időszakra megengedhető – fontos hangsúlyozni – maximális vízszinttől 25 centiméterrel marad el.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádió megkeresésére tisztázta, a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a tónak nincs szabályozási terve, azaz a maximálisan megengedhető vízállás nem azt jelenti, hogy jelenleg 115 centiméternek kellene lennie az átlagos vízállásnak.

„A tó úgynevezett üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, és ami szintén nagyon fontos, hogy mindenki megértse: nem is az ideálisnak tekinthető vízállásértékeket. A vízügynek van egy 105 éves adatsora a vízállásokról a Balaton esetében, és ez alapján a március végi, április eleji átlagos vízállás 96 centiméter körül van, ettől csak kis mértékben, 6 centivel marad el a jelenlegi vízállás” – mutatott rá.

A nyilvántartott 105 évben az esetek 32 százalékában fordult elő egyébként az, hogy a jelenleginél alacsonyabb volt az ilyenkori vízállás.

Siklós Gabriella hangsúlyozta azt is, hogy még mindig az úgynevezett töltődési időszakban vagyunk, ami a tél és a tavasz; a vízkészlet gyarapszik. Ebben segítenek a jelenlegi esősebb napok is, még ha a várható eső mennyisége mindig nagyon bizonytalan, de most több centivel emelkedik a Balaton vízszintje.