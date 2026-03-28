Infostart.hu
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A sajtóhírekkel ellentétben nincs szabályozási terve a Balatonnak – mondta az InfoRádióban Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: a tó üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, de ez nem azonos az ideálisnak tekinthető vízállási értékekkel.

Március 26-án reggel 7 órakor a Balaton átlagos vízállása 90 centiméter volt, és ez az időszakra megengedhető – fontos hangsúlyozni – maximális vízszinttől 25 centiméterrel marad el.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádió megkeresésére tisztázta, a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a tónak nincs szabályozási terve, azaz a maximálisan megengedhető vízállás nem azt jelenti, hogy jelenleg 115 centiméternek kellene lennie az átlagos vízállásnak.

„A tó úgynevezett üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, és ami szintén nagyon fontos, hogy mindenki megértse: nem is az ideálisnak tekinthető vízállásértékeket. A vízügynek van egy 105 éves adatsora a vízállásokról a Balaton esetében, és ez alapján a március végi, április eleji átlagos vízállás 96 centiméter körül van, ettől csak kis mértékben, 6 centivel marad el a jelenlegi vízállás” – mutatott rá.

A nyilvántartott 105 évben az esetek 32 százalékában fordult elő egyébként az, hogy a jelenleginél alacsonyabb volt az ilyenkori vízállás.

Siklós Gabriella hangsúlyozta azt is, hogy még mindig az úgynevezett töltődési időszakban vagyunk, ami a tél és a tavasz; a vízkészlet gyarapszik. Ebben segítenek a jelenlegi esősebb napok is, még ha a várható eső mennyisége mindig nagyon bizonytalan, de most több centivel emelkedik a Balaton vízszintje.

Május 6-án, mindössze hat hét múlva kerül megrendezésre a Vállalati energiamenedzsment 2026 konferencia a budapesti Hotel InterContinental-ban. Az esemény azoknak a vállalatoknak kínál átfogó iránymutatást, akik felismerték: a tudatos energiamenedzsment ma már nem csupán lehetőség, hanem kötelezettség.

Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

