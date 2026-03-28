ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Panoramic aerial view of Rome
Nyitókép: bloodua / Getty

Rendkívüli készültség lépett életbe Rómában

Infostart / MTI

Az olasz fővárosban a hatóságok különleges biztonsági intézkedésekkel készülnek az úgynevezett No Kings mozgalom tüntetésére. Több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte már, hogy hívei csatlakoznak a demonstrációhoz.

A felvonulók menete Róma belvárosán vonul keresztül a kora délutáni óráktól. A Termini pályaudvar közeléből indulnak, és a lateráni Szent János-bazilikáig haladnak. A megmozdulás útvonalát és annak környékét lezárják a járműforgalom elől. Az üzletek egy része zárva tart, és a közelben lakók már pénteken elkezdték messzebb parkolni autóikat a tüntetők rongálásaitól tartva.

„Több százezren leszünk, nagy népi menet szállja meg Rómát, meg akarjuk bénítani a várost, ha kell, akkor a testünkkel" - jelentette ki Luca Blasi, a No Kings mozgalom olaszországi szóvivője a demonstrációt megelőző sajtótájékoztatón. Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.

A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként.

Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.

A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.

Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.

A szakszervezetek azt hangoztatták, hogy kezdettől támogatják a No Kings mozgalmat, mert a dolgozóknak nem háborúra, hanem jogokra, méltóságra és jövőre van szükségük.

Az Arci szociális hálózat közölte, hogy a tüntetéssel a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány távozását követelik az igazságügyi reformról a kormány által szorgalmazott, de megbukott népszavazást követően.

A római demonstráció annak a folytatása lesz, amelyet január 31-én Torinóban tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen: a város utcáin több száz teljesen feketébe öltözött tiltakozó órákon át harcolt a rendőrökkel. Az egyik rendőrt kalapáccsal ütötték. A torinói tüntetést követően, a téli olimpiai játékok napjaiban az olaszországi vasútvonalakon több pokolgépes merénylet követte egymást, amelyeket anarchista csoportok vállaltak magukra.

Március 20-án egy római külvárosi parkban két ismert anarchista veszítette életét, amikor az általuk éppen akkor készített bomba felrobbant.

Kezdőlap    Külföld    Rendkívüli készültség lépett életbe Rómában

tömegtüntetés

róma

no kings

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baljós fenyegetést küldött Trump: ez az ország lesz a következő célpont

Baljós fenyegetést küldött Trump: ez az ország lesz a következő célpont

Donald Trump egy floridai befektetői konferencián Kubát nevezte meg az Egyesült Államok következő célpontjaként, miközben élesen bírálta a NATO-t és Németországot a katonai szolidaritás hiánya miatt - számolt be róla az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat: elképesztő pénzeket hozhat Magyarországnak az európai fegyverkezési hullám

Váratlan fordulat: elképesztő pénzeket hozhat Magyarországnak az európai fegyverkezési hullám

Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 09:34
Molotov-koktélokat dobtak az orosz kulturális központra Prágában
2026. március 28. 08:48
Donald Trump: Kuba a következő
×
×