Rendkívüli készültség lépett életbe Rómában

A felvonulók menete Róma belvárosán vonul keresztül a kora délutáni óráktól. A Termini pályaudvar közeléből indulnak, és a lateráni Szent János-bazilikáig haladnak. A megmozdulás útvonalát és annak környékét lezárják a járműforgalom elől. Az üzletek egy része zárva tart, és a közelben lakók már pénteken elkezdték messzebb parkolni autóikat a tüntetők rongálásaitól tartva.

„Több százezren leszünk, nagy népi menet szállja meg Rómát, meg akarjuk bénítani a várost, ha kell, akkor a testünkkel" - jelentette ki Luca Blasi, a No Kings mozgalom olaszországi szóvivője a demonstrációt megelőző sajtótájékoztatón. Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.

A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként.

Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.

A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.

Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.

A szakszervezetek azt hangoztatták, hogy kezdettől támogatják a No Kings mozgalmat, mert a dolgozóknak nem háborúra, hanem jogokra, méltóságra és jövőre van szükségük.

Az Arci szociális hálózat közölte, hogy a tüntetéssel a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány távozását követelik az igazságügyi reformról a kormány által szorgalmazott, de megbukott népszavazást követően.

A római demonstráció annak a folytatása lesz, amelyet január 31-én Torinóban tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen: a város utcáin több száz teljesen feketébe öltözött tiltakozó órákon át harcolt a rendőrökkel. Az egyik rendőrt kalapáccsal ütötték. A torinói tüntetést követően, a téli olimpiai játékok napjaiban az olaszországi vasútvonalakon több pokolgépes merénylet követte egymást, amelyeket anarchista csoportok vállaltak magukra.

Március 20-án egy római külvárosi parkban két ismert anarchista veszítette életét, amikor az általuk éppen akkor készített bomba felrobbant.