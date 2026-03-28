ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

XIV. Leó pápa adakozásra szólított fel Monacóban

Infostart / MTI

A vagyonuk megosztására szólította fel a világ egyik leggazdagabb államának lakóit XIV. Leó pápa szombaton, Monacóban tett egynapos látogatásán.

„Isten szemében semmit sem kapunk ok nélkül" - mondta a pápa a monacói uralkodócsalád és a helyi elit előtt. Hozzátette: a kapott javak nem arra valók, hogy megtartsuk őket, hanem hogy megosszuk, "hogy mindenki élete jobbá váljon".

A katolikus egyházfő az első pápa, aki az elmúlt csaknem ötszáz év alatt ellátogatott a Földközi-tenger partján fekvő hercegségbe, ahol a milliárdosok aránya a legmagasabb a világon. A pápa a Vatikánból helikopteren érkezett Monacóba, ahol elsőként II. Albert monacói herceggel találkozott, ajándékul pedig egy Assisi Szent Ferencet ábrázoló alkotást adott át. A XIII. századi szent gazdag kereskedőcsaládból származott, de lemondott földi javairól, és életét a szegények szolgálatának szentelte.

Beszédében az egyházfő arra kérte a hercegség lakóit, hogy "vagyonukkal a törvényt és az igazságosságot szolgálják".

A 70 éves pápa monacói útja a második külföldi látogatása Olaszországon kívül. Monaco a világ második legkisebb állama a Vatikán után.

Kezdőlap    Külföld    XIV. Leó pápa adakozásra szólított fel Monacóban

adakozás

monaco

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 16:23
Több mint húsz migránst mentettek ki a Földközi-tengerből
2026. március 28. 14:28
Marco Rubio: az ukrán elnök hazudik
×
×