XIV. Leó pápa adakozásra szólított fel Monacóban

„Isten szemében semmit sem kapunk ok nélkül" - mondta a pápa a monacói uralkodócsalád és a helyi elit előtt. Hozzátette: a kapott javak nem arra valók, hogy megtartsuk őket, hanem hogy megosszuk, "hogy mindenki élete jobbá váljon".

A katolikus egyházfő az első pápa, aki az elmúlt csaknem ötszáz év alatt ellátogatott a Földközi-tenger partján fekvő hercegségbe, ahol a milliárdosok aránya a legmagasabb a világon. A pápa a Vatikánból helikopteren érkezett Monacóba, ahol elsőként II. Albert monacói herceggel találkozott, ajándékul pedig egy Assisi Szent Ferencet ábrázoló alkotást adott át. A XIII. századi szent gazdag kereskedőcsaládból származott, de lemondott földi javairól, és életét a szegények szolgálatának szentelte.

Pope Leo XIV arrived in Monaco at 9:04 am local time for a historic one-day visit to this small yet profoundly Catholic nation.

Beszédében az egyházfő arra kérte a hercegség lakóit, hogy "vagyonukkal a törvényt és az igazságosságot szolgálják".

A 70 éves pápa monacói útja a második külföldi látogatása Olaszországon kívül. Monaco a világ második legkisebb állama a Vatikán után.