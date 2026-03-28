Nagy halom kínai Jüan.
Kína megelőzte az Egyesült Államokat a milliárdosok számában is

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A legfrissebb globális rangsor szerint Kína visszaelőzte az Egyesült Államokat, és ma már több milliárdos él az országban, mint bárhol máshol a világon. Sőt, a milliárdosok egynegyede kínai.

Kína visszaszerezte vezető helyét a világ leggazdagabb embereinek rangsorában. A Sanghajban működő Hurun kutatócsoport legfrissebb globális listája szerint jelenleg 1110 dollármilliárdos él az országban – ez minden eddiginél magasabb szám.

A jelentést csütörtökön tették közzé. Eszerint a világ 4020 milliárdosa közül több mint ezren kínai állampolgárok. Egyetlen év alatt 287 új kínai milliárdos tűnt fel a listán. Ezzel az ország ismét megelőzte az Egyesült Államokat, ahol jelenleg körülbelül ezer milliárdost tartanak számon. A harmadik helyen India áll, több mint háromszáz szupergazdaggal.

Az ugrásszerű növekedést elsősorban a tőzsdei árfolyamok emelkedése és a mesterséges intelligencia gyors fejlődése magyarázza.

A jelentés szerint a technológiai szektor – különösen a mesterséges intelligencia – ma már az új vagyonok egyik legfontosabb forrása.

Az új kínai milliárdosok között szerepel Jen Csün-csie, a MiniMax nevű AI-cég alapítója. A vállalkozás fejlett generatív AI-rendszereket és nyelvi modelleket fejleszt, amelyek digitális asszisztensek, játékok és üzleti alkalmazások alapját adják. Jen becsült vagyona jelenleg 3,6 milliárd dollár.

Szintén új belépő Liu Tö-pin, a Knowledge Atlas Technology nevű vállalat vezetője. A társaság úgynevezett tudásgráf-alapú mesterséges intelligencia rendszereket fejleszt, amelyek hatalmas adatmennyiségekből képesek összefüggéseket feltárni és elemzéseket készíteni.

Liu vagyona a becslések szerint 1,2 milliárd dollár.

Világszerte jelenleg legalább 114 milliárdos kötődik közvetlenül mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokhoz, és közülük 46-an most először kerültek fel a globális rangsorba.

A lista élén továbbra is az amerikai technológiai vállalkozók állnak. Az első helyet Elon Musk foglalja el, akinek vagyonát 792 milliárd dollárra becsülik. Musk ezzel az első ember lett a történelemben, aki átlépte a 700 milliárd dolláros vagyonhatárt.

A második Jeff Bezos, az Amazon alapítója, 300 milliárd dollárral, a harmadik pedig Larry Page, a Google egyik alapítója, 281 milliárd dolláros vagyonnal.

A milliárdosok földrajzi eloszlása is érdekes képet mutat.

A világ leggazdagabb emberei a legnagyobb számban továbbra is New Yorkban élnek – a városban 146 milliárdost tartanak számon. A második helyen a dél-kínai Sencsen áll 132 milliárdossal, majd Sanghaj, Peking és London következik.

A Hurun csoport vezető kutatója, Rupert Hoogewerf szerint a jelentés egyértelműen azt mutatja, hogy a gazdasági hatalom egyre inkább koncentrálódik a világban – és ebben a technológiai szektor, különösen a mesterséges intelligencia, kulcsszerepet játszik.

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Ezzel nyeri meg a vébét Anglia? Nagyon készülnek az ellenfelek erre, mindent átírhatnak

Az angol válogatott egyik legnagyobb fegyvere a nyári világbajnokságon a szögletekből és szabadrúgásokból kialakított helyzetek kihasználása lehet a megszokott játékelemeken túl.

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

