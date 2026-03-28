Kína megelőzte az Egyesült Államokat a milliárdosok számában is

Kína visszaszerezte vezető helyét a világ leggazdagabb embereinek rangsorában. A Sanghajban működő Hurun kutatócsoport legfrissebb globális listája szerint jelenleg 1110 dollármilliárdos él az országban – ez minden eddiginél magasabb szám.

A jelentést csütörtökön tették közzé. Eszerint a világ 4020 milliárdosa közül több mint ezren kínai állampolgárok. Egyetlen év alatt 287 új kínai milliárdos tűnt fel a listán. Ezzel az ország ismét megelőzte az Egyesült Államokat, ahol jelenleg körülbelül ezer milliárdost tartanak számon. A harmadik helyen India áll, több mint háromszáz szupergazdaggal.

Az ugrásszerű növekedést elsősorban a tőzsdei árfolyamok emelkedése és a mesterséges intelligencia gyors fejlődése magyarázza.

A jelentés szerint a technológiai szektor – különösen a mesterséges intelligencia – ma már az új vagyonok egyik legfontosabb forrása.

Az új kínai milliárdosok között szerepel Jen Csün-csie, a MiniMax nevű AI-cég alapítója. A vállalkozás fejlett generatív AI-rendszereket és nyelvi modelleket fejleszt, amelyek digitális asszisztensek, játékok és üzleti alkalmazások alapját adják. Jen becsült vagyona jelenleg 3,6 milliárd dollár.

Szintén új belépő Liu Tö-pin, a Knowledge Atlas Technology nevű vállalat vezetője. A társaság úgynevezett tudásgráf-alapú mesterséges intelligencia rendszereket fejleszt, amelyek hatalmas adatmennyiségekből képesek összefüggéseket feltárni és elemzéseket készíteni.

Liu vagyona a becslések szerint 1,2 milliárd dollár.

Világszerte jelenleg legalább 114 milliárdos kötődik közvetlenül mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokhoz, és közülük 46-an most először kerültek fel a globális rangsorba.

A lista élén továbbra is az amerikai technológiai vállalkozók állnak. Az első helyet Elon Musk foglalja el, akinek vagyonát 792 milliárd dollárra becsülik. Musk ezzel az első ember lett a történelemben, aki átlépte a 700 milliárd dolláros vagyonhatárt.

A második Jeff Bezos, az Amazon alapítója, 300 milliárd dollárral, a harmadik pedig Larry Page, a Google egyik alapítója, 281 milliárd dolláros vagyonnal.

A milliárdosok földrajzi eloszlása is érdekes képet mutat.

A világ leggazdagabb emberei a legnagyobb számban továbbra is New Yorkban élnek – a városban 146 milliárdost tartanak számon. A második helyen a dél-kínai Sencsen áll 132 milliárdossal, majd Sanghaj, Peking és London következik.

A Hurun csoport vezető kutatója, Rupert Hoogewerf szerint a jelentés egyértelműen azt mutatja, hogy a gazdasági hatalom egyre inkább koncentrálódik a világban – és ebben a technológiai szektor, különösen a mesterséges intelligencia, kulcsszerepet játszik.