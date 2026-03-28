Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Azt írta: „riasztás, jó reggelt magyarok! Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörölik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról". Még hozzá tette: így a benzin ára 1000 forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne.

Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk! – közölte. Azt ígérte, hogy a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartja.

„Hiába követeli együtt Zelenszkij, meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról".

Ha összefogunk nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra - fűzte hozzá. A Fidesz a biztos választás - hangsúlyozta.