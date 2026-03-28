Húsvéti sonkaparádé: Meglepetést okoznak az árak a pultoknál

Dugig vannak a pultok sonkával a húsboltokban. Egyre több az érdeklődő és a vevő, ahogy közeledik a húsvét. Az ATV stábja csak elégedett vevőkkel találkozott, hiszen tavalyhoz képest egy forinttal sem lett drágább az ünnepi sonka.

Riportjukban az hangzik el hogy „a kötözött sonka nálunk 2800 forint, 3000 forint körül vannak a parasztsonkáink és a darabolt sertéscombok, ezeket egy áron adjuk” – mondta Papp István, a Hajdúhús 2000 Kft. cégvezetője.

Akadt olyan vevő, aki idén nagyobb darab sonkát vásárolt az ünnepekre, kihasználva, hogy nem lett drágább.

Baranyában azt tapasztalták, hogy nem nőttek az árak. „Elkezdték vásárolni, tehát folyamatosan áruljuk két hete. Most a hetekben nagyobb az igény, mint eddig volt. A drágulással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy

3 éve ugyanolyan áron adjuk a terméket,

tehát nálunk nem történt drágulás” – mondta Szekeres Ágota, a Szigetvári Élelmiszer üzletvezetője.

Közben a húsüzemek hetek óta egyfolytában dolgoznak. Az előrejelzések szerint most már biztos, hogy kötözött sonkából és szívsonkából is lesz elég a boltokban. A hentesek pedig azt mondják, hogy nagyon jó fűszerezésű, nagyon jó ízű sonkák kerülhetnek idén az ünnepi asztalra.