Húsvéti sonkaparádé: Meglepetést okoznak az árak a pultoknál

Megindult a roham az ünnepi ételekért, a vásárlókat pedig idén szokatlanul jó hírek várják a húsboltokban: a tavalyi szinten stagnálnak, sőt egyes helyeken három éve változatlanok a sonkaárak. Miközben a húsüzemek teljes kapacitással dolgoznak a kereslet kielégítésén, a minőségi kötözött és parasztsonkák kilója már 2500 és 4000 forint közötti egységáron elérhető a hazai üzletekben.

Dugig vannak a pultok sonkával a húsboltokban. Egyre több az érdeklődő és a vevő, ahogy közeledik a húsvét. Az ATV stábja csak elégedett vevőkkel találkozott, hiszen tavalyhoz képest egy forinttal sem lett drágább az ünnepi sonka.

Riportjukban az hangzik el hogy „a kötözött sonka nálunk 2800 forint, 3000 forint körül vannak a parasztsonkáink és a darabolt sertéscombok, ezeket egy áron adjuk” – mondta Papp István, a Hajdúhús 2000 Kft. cégvezetője.

Akadt olyan vevő, aki idén nagyobb darab sonkát vásárolt az ünnepekre, kihasználva, hogy nem lett drágább.

Baranyában azt tapasztalták, hogy nem nőttek az árak. „Elkezdték vásárolni, tehát folyamatosan áruljuk két hete. Most a hetekben nagyobb az igény, mint eddig volt. A drágulással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy

3 éve ugyanolyan áron adjuk a terméket,

tehát nálunk nem történt drágulás” – mondta Szekeres Ágota, a Szigetvári Élelmiszer üzletvezetője.

Közben a húsüzemek hetek óta egyfolytában dolgoznak. Az előrejelzések szerint most már biztos, hogy kötözött sonkából és szívsonkából is lesz elég a boltokban. A hentesek pedig azt mondják, hogy nagyon jó fűszerezésű, nagyon jó ízű sonkák kerülhetnek idén az ünnepi asztalra.

Kezdőlap    Gazdaság    Húsvéti sonkaparádé: Meglepetést okoznak az árak a pultoknál

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt.

Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

