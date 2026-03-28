Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tart, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Jön a magyar labdarúgó-válogatott idei első megmérettetése – sport a tévében

Szlovénia ellen lép pályára Marco Rossi csapata. De mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

9.30: Atlétika, Continental Tour, Ausztrália

12.30: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi szabadprogram, Prága

18.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Szlovénia

M4 Sport+

17.30: Kézilabda, női NB I, Alba Fehérvár-Vác

19.15: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, FTC-Borussia Dortmund

17.45: Kézilabda, férfi Európa Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Tatabánya-Nilüfer

19.15: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Dijon-Lokomotiva Zagreb

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers

Sport 2

16.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Füchse Berlin

18.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Gloria Bistrita-Ikast

Eurosport 1

9.55: Síugrás, világkupa, férfiak, csapatverseny, Planica

11.20: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz

12.50: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi szabadprogram, Prága

16.50: Hódeszka, világkupa, férfi és női krossz, Mont-Sainte-Anne

18.30: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága

Eurosport 2

15.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 6. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 3. nap

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Skócia-Japán

Arena 4

13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Harrogate Town-Notts County

16.45, 18.30 és 19.30: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő

20.30: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

21.45: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, bagger vk, 1. verseny

Match 4

10.30, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 és 16.15: Superbike-vb, SBK 3. szabadedzés, SBK superpole, WCR, SPB, SSP és SBK 1. verseny, Algarve

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Vasárnap hajnalban óraátállítás – egyre többen elégedetlenek, összeurópai kezdeményezés indult

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: mától indul a levélszavazás a külképviseleteken

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól adhatják le a levélszavazatukat tartalmazó válaszborítékokat az országgyűlési választásra a külképviseleteken, öt külképviseleten hosszabbított nyitvatartás lesz. A képviseleteken mától kezdve április 11-éig adhatóak le a szavazatok - közölte az MTI.

Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 14 ezer magyar, te is köztük vagy?

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/13. heti, pénteki nyerőszámait.

Yemen's Houthis launch missile at Israel and strikes continue on Iran as war enters second month

Yemen's Iran-aligned Houthis attack Israel for the first time since the start of the war, as drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain.

2026. március 27. 20:13
Cseh Sándor a leendő szolnoki akadémiáról: az egész magyar vízilabdasport komoly lökést kap
2026. március 27. 19:49
A születésnapos Manuel Neuer talán maradhat, de csak fizetéscsökkentéssel
