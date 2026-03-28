Jön a magyar labdarúgó-válogatott idei első megmérettetése – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Atlétika, Continental Tour, Ausztrália
12.30: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi szabadprogram, Prága
18.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Szlovénia
M4 Sport+
17.30: Kézilabda, női NB I, Alba Fehérvár-Vác
19.15: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága
Sport 1
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, FTC-Borussia Dortmund
17.45: Kézilabda, férfi Európa Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Tatabánya-Nilüfer
19.15: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Dijon-Lokomotiva Zagreb
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers
Sport 2
16.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Füchse Berlin
18.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Gloria Bistrita-Ikast
Eurosport 1
9.55: Síugrás, világkupa, férfiak, csapatverseny, Planica
11.20: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz
12.50: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi szabadprogram, Prága
16.50: Hódeszka, világkupa, férfi és női krossz, Mont-Sainte-Anne
18.30: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága
Eurosport 2
15.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 6. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 3. nap
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Skócia-Japán
Arena 4
13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Harrogate Town-Notts County
16.45, 18.30 és 19.30: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő
20.30: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
21.45: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, bagger vk, 1. verseny
Match 4
10.30, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 és 16.15: Superbike-vb, SBK 3. szabadedzés, SBK superpole, WCR, SPB, SSP és SBK 1. verseny, Algarve