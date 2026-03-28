Drónok szálltak a kamionok fölé az M7-esen

A március 25-i akció elsődleges célja a nehéz tehergépjárművek előzési tilalmának érvényre juttatása, valamint a követési távolság betartatása volt.

A rendőrségi drónok segítségével a somogyi szakaszon hatékonyan dokumentálhatóak voltak azok a jogsértések, amelyeket a 7500 kilogrammot meghaladó össztömegű járműszerelvények követtek el - írja a sonline.hu.

Figyelték még azt is, hogy a nehéz tehergépjárműveknek mennyire tartották be a követési szabályokat. Az alapelv, hogy két teherautó közé egy járműnek biztonságosan be kell tudnia sorolni.

A rendőrség tájékoztatása szerint a hasonló, modern technikai eszközökkel támogatott ellenőrzések a jövőben is rendszeresek lesznek a gyorsforgalmi úthálózaton a balesetek megelőzése érdekében.