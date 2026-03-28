INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõrségi drón a gyermekvédelmi szakellátásban élõ gyerekeknek szervezett rendvédelmi pályaorientációs napon Budapesten, a Rendõrségi Oktatási és Kiképzõ Központban 2023. november 7-én. Az eseményen a gyermekvédelmi gondoskodásban élõk pályaorientációjának segítése érdekében együttmûködési megállapodást írtak alá.
Drónok szálltak a kamionok fölé az M7-esen

Drónos megfigyeléssel szűrték ki a szabálytalankodó kamionosokat az M7-es autópályán; a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összesen 19 sofőrrel szemben intézkedtek a hétközi ellenőrzés során.

A március 25-i akció elsődleges célja a nehéz tehergépjárművek előzési tilalmának érvényre juttatása, valamint a követési távolság betartatása volt.

A rendőrségi drónok segítségével a somogyi szakaszon hatékonyan dokumentálhatóak voltak azok a jogsértések, amelyeket a 7500 kilogrammot meghaladó össztömegű járműszerelvények követtek el - írja a sonline.hu.

Figyelték még azt is, hogy a nehéz tehergépjárműveknek mennyire tartották be a követési szabályokat. Az alapelv, hogy két teherautó közé egy járműnek biztonságosan be kell tudnia sorolni.

A rendőrség tájékoztatása szerint a hasonló, modern technikai eszközökkel támogatott ellenőrzések a jövőben is rendszeresek lesznek a gyorsforgalmi úthálózaton a balesetek megelőzése érdekében.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Európa újrafegyverkezése nemcsak pénznyelő: az IMF szerint a gazdaságot is húzhatja

Európa újrafegyverkezése nemcsak pénznyelő: az IMF szerint a gazdaságot is húzhatja

Az Európai Unió újrafegyverkezése nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem gazdasági tényező is: a védelmi kiadások rövid és középtávon érezhetően támogathatják a növekedést, még ha közben növelik is a költségvetési terheket és az államadósság-kockázatokat. Az IMF egy friss elemzése ugyanakkor arra jut, hogy ebből a többletköltésből nem minden tagállam profitál egyformán, mert a hatás nagyban függ az importfüggőségtől, a fiskális mozgástértől, az állami beruházások hatékonyságától és attól is, hogy mire megy el a pénz. Magyarország számára mindez azért különösen fontos, mert bár nem tartozik az uniós védelmi költés legnagyobb szereplői közé, földrajzi helyzete, védelmiipari kapcsolódásai és exportkitettsége miatt akár haszonélvezője is lehet az európai fegyverkezési hullámnak.

Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Ahogy közeledik a viharszezon, egyre több háztulajdonos szembesül azzal, hogy a kertben álló fák valójában komoly kockázatot jelenthetnek.

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as Iran war enters second month

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as Iran war enters second month

Israel and Iran exchange fire overnight as drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain.

