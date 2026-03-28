2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíján az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Max Verstappen: már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

Infostart / MTI

Fokozódó keserűségének adott hangot négyszeres világbajnok, amiért csak a 11. helyről rajtolhat vasárnap a Forma-1-es Japán Nagydíjon.

Az előző négy szigetországi futamot megnyerő holland sztár szombaton már a kvalifikáció második szakaszából sem tudott továbbjutni, majd újabb elkeseredett nyilatkozatot adott, miután korábban többször bírálta már az idén bevezetett szabályokat.

„Valami nagyon nem stimmel az autóval, teljesen vezethetetlen" - mondta már az időmérő közben rádión csapatának, majd egy interjú során közölte: „Már nem is csalódott vagyok, hanem valami sokkal több. Nem tudom, létezik-e erre egyáltalán szó, de már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek. Emellett a magánéletemben is fontos döntéseket kell meghoznom."

A 28 éves kiválóság hatodik lett az ausztráliai idénynyitón, majd motorhiba miatt nem ért célba Kínában.

Azt már a szezon előtt jelezte, hogy ha nem leli örömét az F1-ben, akkor más lehetőségeket is végiggondol, erre utalhat, hogy a múlt héten részt vett egy négyórás viadalon a Nürburgringen, és az év során további megbízhatósági versenyeken akar elindulni.

Édesapja, a 107 Forma-1-es futamon indult Jos Verstappen megerősítette, hogy fia nem élvezi az idei kocsik vezetését.

„Attól tartok, hogy végérvényesen elveszíti a motivációját" - tette hozzá.

Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Az 1960-as években az USA és a Szovjetunió nemcsak a hidegháború különböző frontjain, de a Hold elérésért folytatott versenyben is egymásnak feszült. Most, 53 év elteltével, újból a Hold a cél, bár ez már nem PR-patália, a küldetés is más, és a riválisok sem ugyanazok. Bár Oroszország éppen Ukrajna elfoglalásával és az ellene hozott szankciók hatásaival van elfoglalva, a kék sarokban készülő Egyesült Államok a piros sarokban egy orosz-kínai ellenféllel néz farkasszemet. A meccs tétje pedig már nem egy távoli célszalag átszakítása, hanem az, ki állíthat először sátrat Luna (por)kertjében.

Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.

The Iran-backed Houthi rebels, who seized control of much of north-west Yemen from the internationally-recognised government, earlier fired a missile towards Israel.

