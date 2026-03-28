ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cseh rendőrautó Prágában.
Nyitókép: Twitter/PolicieCZ

Molotov-koktélokat dobtak az orosz kulturális központra Prágában

Infostart / MTI

Prágában Molotov-koktélokat dobtak csütörtökön késő este az orosz kulturális központra – közölte a cseh rendőrség pénteken az X közösségi hálózaton.

Az elkövetőt a rendőrség más vagyona elleni támadás gyanújával keresi – áll a hatósági közleményben.

Igor Girenko, a prágai Orosz Ház igazgatója szerint csütörtökön az esti órákban összesen hat Molotov-koktélt dobtak az épületre, ezek közül három felrobbant, de károkat nem okozott. Az igazgató kijelentette: véleménye szerint a támadás időzítése nem volt véletlen, mert az épületben tartják pénteken este az orosz kulturális napok záróünnepségét. Girenko köszönetet mondott a cseh rendőrségnek és a tűzoltóknak, akik perceken belül megjelentek a helyszínen.

Barbár cselekedet – kommentálta a történteket Marija Zaharovova orosz külügyminisztériumi szóvivő pénteken Moszkvában a CTK hírügynökség jelentése szerint. Bejelentette: a prágai orosz nagykövetség hivatalos jegyzéket küld a cseh külügyminisztériumnak, amelyben tiltakozni fog a támadás ellen, és kérni fogja az orosz képviseletek és alkalmazottaik védelmének megerősítését.

A prágai orosz kulturális központ elleni támadást a cseh belügyminisztérium és a külügyminisztérium egyaránt elítélte. Lubomír Metnar belügyminiszter elfogadhatlannak minősítette az incidenst.

Kezdőlap    Külföld    Molotov-koktélokat dobtak az orosz kulturális központra Prágában

orosz

prága

kulturális központ

molotov-koktél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy
A sajtóhírekkel ellentétben nincs szabályozási terve a Balatonnak – mondta az InfoRádióban Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: a tó üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, de ez nem azonos az ideálisnak tekinthető vízállási értékekkel.
Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését

Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 11:06
Orosz légcsapás ért egy szülészetet Odesszában
2026. március 28. 10:20
Új irányból érte támadás Izraelt
×
×